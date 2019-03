Rafael Nadal sera bien au rendez-vous, mais dans quel état ? Le Majorquin a lutté pour dominer Karen Khachanov vendredi en deux sets très accrochés (7-6 (2), 7-6 (2)) et 2h16 de combat en quart de finale du Masters 1000 d’Indian Wells. Il a surtout montré des signes inquiétants en cours de deuxième set, souffrant du genou droit, faisant douter les spectateurs quant à sa capacité à finir le match. Mais comme tant de fois dans sa carrière, le numéro 2 mondial s’est accroché pour l’emporter et rejoindre Roger Federer dans le dernier carré pour un 39e affrontement.

Vidéo - Comment Nadal a surmonté la douleur pour se débarrasser de Khachanov 03:19

Comme lors de leur dernier affrontement, Rafael Nadal et Karen Khachanov ont livré une sacrée bataille. Et à la fin, c’est toujours l’Espagnol qui gagne. Mais le Russe aura certainement encore plus de regrets que lors de leur duel à l’US Open, et ce pour deux raisons. Auteur d’un break d’entrée prometteur pour lui face à un adversaire agacé et anxieux en début de match, il a ainsi dilapidé son avance en multipliant les fautes, redonnant confiance à son adversaire. Et après la perte du premier set, il n’a pas su exploiter l’était de faiblesse apparent du numéro 2 mondial.

Nadal n'a rien lâché malgré la souffrance

Nadal, de son côté, a encore montré quel combattant exceptionnel il était. Mal embarqué dans des conditions venteuses qui n’ont pas facilité la tâche aux deux joueurs, il a patiemment repris le contrôle du jeu en fond de court, mettant davantage de sécurité dans ses coups pour d’abord debreaker (3-3), puis mettant au supplice son adversaire avec ses angles courts croisés de gaucher dans le tie-break du premier set, remporté 7 points à 2 après plus d’une heure de castagne.

Pas réputé pour sa finesse, Khachanov a envoyé de lourdes frappes, particulièrement au service (78 % de premières balles et 17 aces), mais il a clairement baissé de pied dans les moments chauds, montant au filet fréquemment dans de mauvaises conditions contre un passeur du calibre de Nadal. Clairement dominé en début de deuxième manche, il s’est accroché pour mener 2-1, jusqu’à un coup de théâtre inattendu : le Majorquin a ainsi fait appel au kinésithérapeute pour faire bander son genou droit, grimaçant de douleur.

Un choc tronqué en demie ?

Handicapé au service et dans ses déplacements, le numéro 2 mondial a néanmoins fait le break à la surprise générale, profitant des erreurs grossières d’un Khachanov totalement déboussolé. Le Russe a eu le mérite de se reprendre pour faire le debreak dans la foulée (7-6, 3-3) et obtenir même une balle d’égalisation à une manche partout à 5-4 en sa faveur. Maladroit sur sa demi-volée de coup droit après avoir dominé l’échange, il a laissé passer l’occasion, avant de s’effondrer une seconde fois dans le jeu décisif conclu sur le même score que dans le premier set.

Soulagé, Nadal a pu célébrer sa victoire sous les applaudissements du public californien. Mais l’Espagnol n’arborait pas non plus un sourire radieux, incertain de son état physique, un peu plus de 24 heures avant la demi-finale contre son meilleur ennemi. "J’espère être prêt et bien récupérer, Federer est mon plus grand rival et je veux pouvoir profiter au maximum de l’événement", a-t-il confié à sa sortie du court. La manière autoritaire avec laquelle il a conclu son quart de finale est peut-être un bon signe. Il serait dommage que ce 39e choc de titans soit gâché par un genou récalcitrant.