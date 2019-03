Roger Federer : "On va revoir du grand Stan"

Ils ont désormais plus de 70 ans à eux deux, mais c'est toujours un plaisir pour Roger Federer et Stan Wawrinka de se retrouver. Surtout avec ce Wawrinka-là. Après une année et demie de galère, marquée par une longue absence pour cause d'opération au genou et le lent processus pour retrouver ses sensations, le Vaudois cogne à nouveau à la porte du gratin en ce début d'année 2019. Finaliste à Rotterdam, revenu parmi les 40 premiers au classement ATP, il va pouvoir savourer son match de la nuit prochaine face à Federer.

Le triple vainqueur en Grand Chelem a déjà compilé 11 victoires cette saison. Il devrait rapidement dépasser le total de ses succès des 18 mois précédents (17). Il a notamment épinglé Karen Khachanov (à Doha), Milos Raonic, Kei Nishikori ou Denis Shapovalov (Rotterdam) et reste à Indian Wells sur un énorme combat remporté face à Marton Fucsovics. Peut-être pas la plus clinquante de ses récentes victoires, mais une des plus significatives à ses yeux : "je suis très heureux de la manière dont j'ai gagné ce match. Tennistiquement, mentalement, physiquement, c'était une sacrée bataille et c'est exactement le genre de rencontres qui vont m'aider à obtenir à nouveau de gros résultats."

Vidéo - Wawrinka retrouvera Federer : "Important de kiffer face au meilleur joueur de tous les temps" 00:57

Wawrinka peut à nouveau enchaîner

Roger Federer n'est pas loin de penser la même chose. Le Bâlois, qui garde toujours un œil attentif sur son compatriote, juge qu'il n'est plus très loin de retrouver les sommets. "Il revient de très loin, mais c'est un battant et un gagneur, dit Federer. J'espère qu'il sera à nouveau rapidement dans le Top 20 puis le Top 10. Clairement, il n'était pas prêt à Melbourne (pour l'Open d'Australie en janvier, NDLR), mais je comprends pourquoi il a voulu y aller. J'espérais juste qu'il reparte de là sans blessure et ça a été le cas. C'était le plus important."

Stan Wawrinka avait déjà retrouvé quelques couleurs l'été dernier. A l'occasion de Masters 1000 sur dur, déjà. Un huitième à Toronto, puis un quart à Cincinnati où il avait été tout près de battre un certain... Federer (défaite 6-7, 7-6, 6-2). Mais il semble plus solide en ce premier trimestre 2019. Plus constant, surtout, et à nouveau capable d'enchainer. "Je pense qu'à la fin de l'été dernier, il avait déjà retrouvé son niveau de jeu normal, analyse Federer. Mais il lui manquait la forme physique, et la présence mentale, celles dont vous avez besoin à chaque match, pour être compétitif. Il a retrouvé ça maintenant, je pense. On va revoir du grand Stan, sans aucun doute."

Federer : "Pour un 1er tour, je me suis bien senti"

Stoppé de justesse par Nick Kyrgios à Acapulco, ce Wawrinka en mode montée en puissance pourrait bien être un client pour son ainé helvétique. Même si, comme il le rappelle, "les stats ne sont pas vraiment en ma faveur...". C'est peu de le dire. Roger Federer a remporté 21 de leurs 24 duels sur le circuit. Et les trois seules victoires de Wawrinka sont intervenues sur terre battue. "Sur dur, il joue plus vite, il peut venir davantage finir au filet, il peut varier un peu plus, relève-t-il. Sur terre, je peux jouer plus lourd sur son revers, utiliser plus de topspin. Et globalement, mon jeu est un peu plus solide sur terre."

Reste que pour un 16e de finale, se coltiner Stan Wawrinka n'est pas un cadeau. Roger Federer devra éviter les petites sautes d'humeur que son jeu s'inflige ces derniers temps. Sans quoi ce 25e duel 100% suisse pourrait s'avérer complexe. Même si le numéro 3 mondial surfe sur une bonne dynamique après son 100e titre glané à Dubaï et s'il s'est montré plutôt satisfait par son premier match californien, contre Peter Gojowczyk. "Pour un 1er tour, je me suis bien senti, a-t-il dit. Je devrai mieux servir et essayer de jouer un peu plus vite, mais j'ai eu un deuxième set accroché contre Peter et peut-être que c'est exactement ce dont j'avais besoin. On verra." Le match contre Wawrinka apportera sans doute une réponse à cette interrogation.