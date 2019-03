Stan Wawrinka remporte son combat contre Marton Fucsovics

Stan Wawrinka va affronter son compatriote et grand ami Roger Federer au 3e tour du Masters 1000 d'Indian Wells, après sa victoire dans un match-marathon dimanche. Wawrinka est venu à bout après trois heures et 24 minutes de jeu et trois sets très disputés 6-4, 6-7 (5/7), 7-5 du Hongrois Marton Fucsovics, 31e mondial. L'ancien N.3 mondial, désormais 40e au classement ATP après une grave blessure à un genou, va retrouver un joueur qu'il connait bien.

Il s'agira en effet de son 25e duel face à Federer qui le domine très largement au bilan de leurs confrontations (21 victoires à 3). Les deux joueurs, qui ont remporté ensemble le titre olympique en double en 2008 et la Coupe Davis en 2014, ne se sont plus affrontés depuis le Masters 1000 de Cincinnati en août dernier. "Retrouver Roger si tôt dans le tournoi, ce n'est pas si enthousiasmant, mais c'est toujours quelque chose de particulier d'affronter le meilleur joueur de tous les temps", a expliqué Wawrinka.

"C'est pour jouer ce genre de match que je me suis tant battu pour revenir à mon meilleur niveau, je vais essayer de 'kiffer' (...) Cela va être clairement un match très compliqué pour moi, quand on regarde notre passé, mais ce sont des beaux challenges, des matches importants pour la suite de ma saison, pour voir où j'en suis", a-t-il noté. Federer a remporté leurs cinq derniers duels, mais le N.4 mondial est conscient que Wawrinka se rapproche de son meilleur niveau.

"On va voir du grand Stan dès ce tournoi et assurément dans les mois à venir, car je sais ce dont il est capable. J'ai beaucoup d'estime pour lui, car c'est un joueur qui a beaucoup d'armes pour gagner des points", avait expliqué Federer après sa victoire contre l'Allemand Peter Gojowczyk 6-1, 7-5. "C'est un guerrier et un 'winner', j'espère qu'il sera bientôt de nouveau dans le top 20 ou même 10 mondial", avait-il prévenu.