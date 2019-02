Masters 1000 Madrid : Roger Federer jouera à Madrid sur terre battue

Roger Federer a fait un premier choix d'importance pour son retour sur terre battue. L'homme aux 20 titres du Grand Chelem a finalement opté pour le Masters 1000 de Madrid du 5 au 12 mai prochain pour préparer son grand retour à Roland-Garros. Titré en 2009 et en 2012 sur l'ocre madrilène, il n'y avait plus mis les pieds depuis 2015, sorti à l'époque dès son entrée en lice au deuxième tour par Nick Kyrgios.

Roger Federer l'a annoncé, il veut se faire plaisir. A 37 ans, le Suisse sait qu'il ne lui reste que peu de temps sur le circuit professionnel et veut donc en profiter. Depuis sa blessure au genou en 2016, il avait décidé de zapper la saison sur ocre, pour préserver au maximum son corps et prolonger sa carrière le plus longtemps possible. Mais la terre battue lui manquait et il avait annoncé son retour sur la surface cette année à Roland-Garros. Ne restait plus qu'à définir ses autres destinations pour préparer le Grand Chelem parisien, c'est désormais (en partie peut-être) chose faite.

Madrid lui réussit bien

A Madrid, le Suisse retrouvera le Masters 1000 sur terre battue qui lui réussit le mieux. En altitude, les balles "volent" davantage, ce qui donne plus de vitesse au jeu. Ce rythme convient parfaitement à Federer qui l'a notamment prouvé en 2009 face à Rafael Nadal en finale, l'une de ses deux seules victoires face au Majorquin sur cette surface avec Hambourg en 2007.

Vidéo - Federer à Paris ? "Guy Forget est en train de faire le tour de l'Arc de Triomphe pour célébrer ça" 03:05

Il avait également montré à Madrid sa faculté hors normes d'adaptation en remportant la seule édition du tournoi sur terre battue bleue en 2012, une surface très glissante et décriée à l'époque par ses rivaux. La capitale espagnole lui plaît donc particulièrement, d'autant que le "Maestro" n'a jamais réussi à accrocher les Masters 1000 de Monte-Carlo et de Rome à son glorieux palmarès, malgré plusieurs finales.

En faisant ce choix, Federer tire vraisemblablement un trait sur Rome qui se jouera la semaine suivante. Reste à savoir si le Bâlois participera à un autre tournoi sur ocre plus tôt dans la saison comme à Barcelone où il n'est jamais allé. Il a récemment confié qu'il ne jouerait qu'un ou deux événements avant Roland-Garros et que Monte-Carlo arriverait "probablement trop tôt" après Miami.