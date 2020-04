Masters Madrid

Le tirage au sort des groupes du Mutua Madrid Open Virtual (27-30 décembre), tournoi virtuel organisé en remplacement du Masters 1000 espagnol, a été effectué vendredi. Par l'intermédiaire du jeu vidéo Tennis World Tour, Gaël Monfils affrontera ainsi manette en main Rafael Nadal, Andy Murray et Denis Shapovalov dès la phase de poules.

A trois jours du début des hostilités (sur console et en ligne), les dés sont jetés. Les tableaux masculin et féminin du tournoi virtuel de Madrid, le Mutua Madrid Open Virtual Pro qui aura lieu du 27 au 30 avril, ont été dévoilés vendredi. Gaël Monfils fait ainsi partie de la poule 1, qui pourrait hériter du surnom de "groupe de la mort", avec Rafael Nadal, Andy Murray et Denis Shapovalov. L'autre Français en lice, Lucas Pouille a, lui, hérité d'Alexander Zverev, David Goffin et Karen Khachanov (poule 4).dans ce 1er tour.

Les deux autres groupes chez les messieurs sont composés de Dominic Thiem, Diego Schwartzman, John Isner et David Ferrer (poule 2) d'une part, ainsi que de Stefanos Tsitsipas, Fabio Fognini, Kei Nishikori et Frances Tiafoe (poule 3) d'autre part. Du côté de ces dames, Kristina Mladenovic sera aux prises avec Madison Keys, Bianca Andreescu et Caroline Wozniacki (groupe 3), tandis que Fiona Ferro mesurera ses talents avec une manette face à Karolina Pliskova, Belinda Bencic et Carla Suarez (groupe 1).

Le tournoi sera retransmis en direct

Elina Svitolina sera aux prises avec Johanna Konta, Victoria Azarenka et Soranna Cirstea (groupe 2). Enfin Eugénie Bouchard, Kiki Bertens, Donna Vekic et Angelique Kerber sont réunies (groupe 4) pour compléter le tableau féminin. A noter que les deux compétitions fonctionnent exactement de la même manière : les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finale et tenteront alors de poursuivre leur parcours dans une phase a élimination directe.

Les vainqueurs des deux tournois remporteront chacun la somme de 150 000 euros qu'ils pourront redistribuer selon leurs souhaits à leurs collègues les plus mal classés et en difficulté financière à cause de l'arrêt des circuits. Le Mutua Madrid Open Virtual Pro sera diffusé notamment en direct sur Facebook et via les chaînes de l'ATP Tour.

