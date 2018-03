Fin de partie pour Jérémy Chardy, éliminé par Milos Raonic en 8e (6-3, 6-4)

Milos Raonic est décidément la bête noire de Jérémy Chardy sur le circuit ATP. En huitième de finale du Masters 1000 de Miami, le Canadien a aligné une septième victoire de suite face au Français, en deux sets (6-3, 6-4) et 1h25 de match. Avec douze aces au compteur, il n'a pas concédé une seule balle de break sur son engagement et n'a toujours pas perdu de set en Floride cette année. Milos Raonic attend Juan Martin del Potro ou Filip Krajinovic en quart de finale.

Jérémy Chardy n'a pas réussi à reproduire la performance qui lui avait permis de sortir Grigor Dimitrov au tour précédent. Il est pourtant rentré sur le court avec la bonne nouvelle de sa sélection en équipe de France pour défier l'Italie en quart de finale de la Coupe Davis. Cela n'a visiblement pas suffi au Palois pour accrocher le Canadien. D'entrée de jeu, Chardy n'a pas semblé très tranchant sur son coup droit et a fait trop de fautes. Il n'en fallait pas plus à Raonic pour faire le break et garder cet avantage jusqu'au bout.

Aucune occasion de break concédée

Efficace sur son service avec douze aces et 85% de points remportés derrière sa première balle dans ce match, le Canadien n'a pas laissé à Jérémy Chardy la moindre ouverture sur le court. Pourtant, le Français a essayé de lui tenir tête dans le second acte en étant plus percutant, notamment en coup droit. Mais ses nombreuses erreurs l'ont plombé pour aller plus loin. Sur une dernière volée de revers complètement manquée, Chardy a permis à Raonic de se qualifier pour les quarts de finale du tournoi floridien.

Déjà quart de finaliste à Indian Wells, le Canadien est performant sur cette tournée américaine et ne compte pas s'arrêter là. Problème : il n'a jamais atteint les demi-finales à Miami et il pourrait retrouver Juan Martin del Potro sur sa route dès le match suivant. L'Argentin l'avait stoppé net en Californie il y a deux semaines. S'il veut aller plus loin, Raonic va devoir être costaud et réitérer sa performance du jour au service.