John Isner domine facilement Hyeon Chung en quart de finale

Il n'y a jamais vraiment eu du match. John Isner a totalement maîtrisé Hyeon Chung mercredi en quart de finale à Miami. En deux petits sets (6-1, 6-4) et une grosse heure de jeu, l'Américain a imposé sa supériorité pour accéder aux demi-finales du tournoi floridien. Avant de le débuter, il n'avait décroché que deux petites victoires depuis le début de la saison. Mais Isner a trouvé son rythme à Miami. Chung peut en témoigner.

Le Sud-Coréen avait pourtant des références solides. Aucun set perdu depuis le début du tournoi. Et 27 jeux de service remportés consécutivement. Mais il n'a pas pesé bien lourd face à Isner. Cela s'est senti quand l'Américain a fait le break dès le troisième jeu au terme d'un long rallye en fond de court. Ce n'est pas vraiment sa spécialité. Et cela a probablement plombé le moral de Chung. Incapable de retourner le service de son adversaire, et même de gagner le sien, le 23e mondial a vu les jeux défiler à vitesse grand V dans la première manche (6-1).

Chung a eu sa chance dans le deuxième. Il a eu une balle de break. La seule pour lui dans ce match. Il n'a pas su la convertir. Et derrière, Isner a placé un nouveau coup d'accélérateur pour se détacher dans la deuxième manche. Chung a eu le mérite de s'accrocher, mieux que dans le premier. Mais il n'a jamais trouvé le moyen de résister à la puissance de l'Américain. Isner, 32 ans, a conclu sur sa première balle de match (6-4). Il retrouvera son rang de n°1 américain lundi. Et il attend désormais un duel contre Del Potro ou Raonic pour confirmer son retour en forme.