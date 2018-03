Masters 1000 Miami : Benoît Paire s'offre Novak Djokovic au 2e tour

Pour Novak Djokovic, les jours se suivent et ressemblent en ce moment. Quinze jours après son improbable défaite face à Taro Daniel au 2e tour d'Indian Wells, le Serbe a de nouveau trébuché dès son entrée en lice à Miami. Logiquement battu par un Benoît Paire solide comme un roc en deux petites manches sur le Central du Crandon Park Tennis de Key Biscayne (6-3, 6-4), vendredi soir, le Serbe a montré qu'il était encore loin de son meilleur niveau.

Pour le Français, il s'agit de son premier succès face à l'ancien n.1 mondial. Curieusement, les deux hommes ne s'étaient joués qu'à une seule reprise il y a trois ans à Cincinnati. A cette époque, Djokovic n'avait fait qu'une bouché du joueur d'Avignon. Cette fois, c'est le scénario inverse qui a eu lieu. Mais ce succès, le Français peut le savourer, il a été le fruit de la logique.

Un Djokovic très faible au service

Arrivé aux Etats-Unis avec des problèmes de dos, Paire pourra se dire que ce succès peut être le début de quelque chose après un mois de février bien compliqué. Auteur d'un demi-match face à Mischa Zverev au premier tour, il est cette fois parvenu à réaliser une rencontre pleine de A à Z. Excellent au service tout au long du match (9 aces, 67% de premières), il a pu s'appuyer sur un secteur fort pour construire son succès. Son autre arme a été de ne pas s'impatienter lors des quelques longs échanges disputés face au 12e joueur mondial. Son habileté à casser le rythme a été précieuse également. Bref, un Benoît Paire cadré et régulier, ça fait d'excellentes choses.

S'il faut mettre en avant le bon match joué par Paire, qui n'a connu qu'un seul passage à vide en se faisant débreaker à 4-2 dans le 2e set, il est impossible de ne pas associer ce succès au niveau moyen affiché par Djokovic. Dans la droite lignée de son match perdu face à Taro Daniel, le sextuple vainqueur du tournoi a montré un bon niveau lors de l'entame avant de disparaître subitement à la moitié du premier set. Une chute beaucoup plus subite qu'en Californie. Une chute que l'on n'avait pas vu venir. A 3-3 lors du premier set, Djoko a donc offert les clés du match en ratant complètement un jeu de service et il n'a jamais revu la lumière. Friable derrière son engagement à partir de ce moment (62% de premières sur le match), il n'a plus jamais été le même.

Incapable de lire le très bon service de Paire après ce break, le Serbe a joué comme un joueur lambda la plupart du temps et comme le vrai Novak Djokovic pendant deux jeux en seconde manche (à 4-2 et 4-3). S'il fallait un exemple pour montrer qu'il n'est pas dans son assiette, c'est bien ce jeu de service perdu à 5-4. Alors qu'il servait pour recoller à 5-5, le Serbe a offert quatre cadeaux à Paire et le match sur un plateau. Impossible de penser que l'ancien maître du circuit ATP aurait pu vivre un tel moment d'impuissance il y a encore quelques mois.