Masters 1000 Miami : Zverev se rassure, Berdych sauvé par le pluie

L'Allemand Alexander Zverev, 5e mondial, s'est qualifié lundi pour les 8e de finale du Masters 1000 de Miami en battant l'Espagnol David Ferrer (2-6, 6-2, 6-4). Au prochain tour, il retrouvera l'Australien Nick Kyrgios, 20e mondial, qui l'avait battu (6-2, 7-6 [3], 6-2) au 1er tour de la Coupe Davis fin janvier à Brisbane. Le cadet des frères Zverev (20 ans) connaît une début de saison 2018 difficile avec pour meilleur résultat une demi-finale à Acapulco (Mexique) et des éliminations prématurées à l'Open d'Australie (3e tour) et Indian Wells (2e tour). Il avait atteint en 2017 les quarts de finale à Miami où il s'était incliné face à Kyrgios.

La pluie fait des siennes

La rencontre entre le Tchèque Tomas Berdych et l'Américain Francis Tiafoe a quant à elle été interrompue par la pluie mardi à 2h13 locales (8h13 françaises) alors que Tiafoe menait (6-7 [2], 6-2, 5-4), service Berdych à suivre. Berdych, 13e mondial, a débuté le troisième set en prenant le service de son adversaire lors du 3e jeu, pour reperdre aussitôt cet avantage. Au moment de l'interruption en raison d'une violente averse, le grand espoir du tennis américain, 63e mondial, menait 5-4.

Le coup d'envoi de la rencontre a été retardé par la météo qui a ensuite contraint les organisateurs à la stopper pendant 45 minutes, avant le report à mardi. Comme lors du match entre l'Australien Thanasi Kokkinalis et l'Espagnol Fernando Verdasco dans la matinée de lundi, Berdych et Tiafoe ont eu une altercation, le premier reprochant à l'entourage du second de parler et d'être bruyant durant les échanges. La rencontre devrait reprendre mardi à un horaire encore à préciser. Le vainqueur enchaînera quelques heures plus tard, en fin d'après-midi, son 8e de finale contre le Sud-Africain Kevin Anderson, 8e mondial.