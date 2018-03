Miami Open : Tiafoe en 8e de finale après un marathon sur deux jours contre Berdych

La rencontre, qui devait initialement débuter lundi dans l'après midi, avait été retardé par un enchaînement de matches plus longs que prévus et par la météo. Leur duel a finalement débuté dans la soirée de lundi et a été interrompu pendant une heure une première fois par une violente averse.

Tiafoe et Berdych ont recommencé à jouer, se partageant les deux premiers sets, avant que le le match ne soit interrompu une nouvelle fois, à 02h15 locales par la pluie. Le score était de 5-4 dans le 3e set en faveur de Tiafoe, service de Berdych à suivre. Ils sont revenus sur le court mardi en début d'après-midi pour trois jeux et un tie-break.

Tiafoe va maintenant devoir enchaîner et disputer le deuxième 8e de finale de sa carrière dans un Masters 1000 face au Sud-Africain Kevin Anderson, 8e mondial.