Roger Federer décidera de sa présence à Roland-Garros après le tournoi de Miami

Vainqueur de l'Open d'Australie, du tournoi de Rotterdam et finaliste à Indian Wells... Roger Federer pouvait difficilement espérer meilleur début d'année. De bon augure pour la suite ? Possible, même si le Suisse compte bien prendre son temps et faire des choix pour les tournois à venir. La saison sur terre battue ? Le n°1 mondial y songera donc en temps voulu.

" Le sentiment que j'ai, c'est que je vais vivre une nouvelle grande saison. "

"J'espère que tout va bien se passer à Miami, et juste après ça, je déciderai de la gestion de ma saison sur terre battue", explique Roger Federer dans des propos rapportés par divers médias en amont du tournoi floridien. "On va voir comment va se dérouler cette année, mais je dois faire des choix sur les tournois que je peux jouer. Je peine encore à croire que je suis n°1 mondial. Le sentiment que j'ai, c'est que je vais vivre une nouvelle grande saison. C'est super.", poursuit-il.

Pour connaître le programme de Roger Federer, il faudra donc attendre une dizaine de jours et la finale du Masters 1000 de Miami (1er avril). Une fois passée, le natif de Bâle prendra une décision concernant les tournois de Monte-Carlo, Rome ou encore... Roland-Garros, qui a lieu du 27 mai au 10 juin.