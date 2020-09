Ce sont des images qu'on pensait réservées aux autres. Nadal, tête basse, sans solution sur terre battue. S'il ne fallait retenir qu'un point, ce serait sans doute celui qui a offert la balle de match à Diego Schwartzman, qui restait sur neuf défaites en autant de rencontres face à son adversaire du soir. Nadal, bien installé dans le court, a débordé son adversaire. Le court s'ouvre devant lui et il n'a plus qu'à conclure. Son coup droit, mal maîtrisé, file dans le couloir. Quelques secondes plus tard, le roi de Rome, neuf titres tout de même, sera renversé sans aucune contestation possible. Il ne faut surtout pas enlever le mérite de l'Argentin, notamment dans un premier set maîtrisé à la perfection.

Le second, en revanche, témoigne de l'inhabituelle fébrilité d'un Nadal de retour à la compétition après six mois sans tournoi et une impasse sur toute la tournée américaine. Force est de constater qu'à une semaine de Roland-Garros, l'Espagnol, grandissime favori Porte d'Auteuil, n'est pas dans son assiette. "Ce n'était pas du tout ma soirée, a constaté, désabusé, l'Espagnol. Il a joué un très bon match, pas moi, donc quand ça arrive, tu dois perdre. Ce genre de choses peut arriver après une longue période sans jouer. Ce que je vais faire d'ici Roland-Garros? C'est une année spéciale et imprévisible, je ne sais pas, je vais probablement rentrer à la maison et voir ce qui se passe. J'ai fait mon boulot ici, j'ai fait des choses bien, d'autres moins."

Un Nadal méconnaissable

Il est clair que Nadal manquait de rythme. Schwartzman, auteur du "meilleur match de (s)a carrière", a su saisir sa chance. "Quatre ou cinq fois, j'ai senti que j'avais une chance si je jouais à mon meilleur niveau, a expliqué l'Argentin. Là, il revenait de sept mois sans compétition. Je me suis dit que j'avais une chance, le soir, avec un rebond plus bas. J'ai saisi cette chance."

Habitué à réciter une partition parfaite sur terre battue, Nadal n'est jamais rentré dans son rythme habituel, contrarié par son service et une imprécision, notamment en coup droit, qui ne l'a jamais lâché du match. En témoignent ses 30 fautes directes en 123 points joués… Adepte du combat physique, jamais aussi dangereux que sur les longs rallyes, l'Espagnol s'est étonnamment effondré sur les échanges plus longs (38% de points gagnés quand l’échange a dépassé les quatre coups).

On ne peut pas gagner en perdant autant de fois son service

Le maître de l'ocre a fini la rencontre en lâchant à trois reprises son service et c'est sans doute sa mise en jeu d'une faiblesse confondante ce samedi (43% de premières balles et 48% de points gagnés derrière celle-ci) qui l’inquiète le plus. "On ne peut pas gagner en perdant autant de fois son service, a-t-il assez justement diagnostiqué. Je dois régler ça. Je sais comment faire. Ce n'est pas le moment de chercher des excuses. Je dois simplement accepter d'avoir mal joué et d'avoir perdu."

Pas le moment de gamberger non plus car, dans une semaine, il débutera la défense de son titre à Roland-Garros dans une situation bien plus inconfortable que prévu. Nadal débarquera Porte d'Auteuil sans aucun titre remporté sur terre, une première, et sans rythme avec seulement trois petits matches dans les jambes. Bien sûr, il ne faut jamais enterrer Nadal, surtout à Roland-Garros. Mais cette défaite sonne comme une inattendue mise en garde.

