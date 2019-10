Dominic Thiem garde le rythme. Sacré à Pékin la semaine dernière dans un tournoi ATP 500 relevé, le numéro 5 mondial a montré mercredi qu’il comptait bien surfer sur cette belle dynamique dans l’est chinois. Pour son entrée en lice dans le Masters 1000 de Shanghaï, il a su mettre au pas l’Espagnol Pablo Carreno Busta, 37e joueur mondial, en deux sets disputés (7-6, 6-3) et 1h47 de jeu. En huitième de finale, il défiera le Géorgien Nikoloz Basilashvili.

Face à un adversaire en forme en ce moment, Thiem a été particulièrement vigilant. Et il a appliqué la recette agressive qui lui avait tant réussi quelques jours plus tôt pour aller décrocher son 4e titre de la saison. Auteur de pas moins de 36 coups gagnants pour seulement 20 fautes directes, il a dicté le jeu la plupart du temps et a globalement dominé les débats. Mais les qualités de contreur de Pablo Carreno Busta lui ont permis de tenir longtemps la dragée haute à l’Autrichien.

L’Espagnol aurait même pu réaliser un petit "hold-up" quand à 5-4 en sa faveur, il a eu trois occasions de ravir le service adverse pour virer en tête. Mais il n’a pas su les saisir et c’est finalement Thiem qui a eu les nerfs les plus solides dans le jeu décisif du premier set. Lancé, le numéro 5 mondial a continué à mettre la pression sur son adversaire à la relance et en a finalement récolté les fruits en réalisant l’unique break de la partie à 3-2 dans le second acte. Particulièrement efficace dans la filière courte (57 points à 33 dans les échanges de moins de 5 frappes), Thiem n’a plus lâché son avantage pour valider une belle première à Shanghaï.