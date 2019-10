Solide face à Fabio Fognini, Daniil Medvedev s'est qualifié pour les demi-finales du Masters de Shangai. En deux sets (6-3, 7-6 [4}, le 4e mondial n'a fait qu'une bouchée de l'Italien, confirmant ainsi sa bonne forme. Le premier set a été sans histoire et bouclé en 27 minutes chrono. Et dans le deuxième, Fognini a dû sauver trois balles de break pour arracher un tie-break très serré... mais finalement arraché par Medvedev.

Tsitsipas qualifié pour le Masters

Le Russe, plus serein que jamais, atteint ainsi sa 6e demi-finale d'affilée en six tournois depuis Wimbledon, et la 4e de sa carrière en Masters 1000 après Monte-Carlo, Montréal et Cincinnati cette année. Medvedev a atteint les finales des cinq derniers tournois qu'il a joués, dont l'US Open, et en a remporté deux, à Cincinnati (son premier titre en Masters 1000) et Saint-Pétersbourg.

Il affrontera samedi le tenant du titre et quadruple vainqueur du tournoi, Novak Djokovic (1er) ou Stefanos Tsitsipas (7e), qui est quant à lui qualifié pour le Masters après cette victoire du Russe.