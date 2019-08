Comme Lucas Pouille, Jo-Wilfried Tsonga ou encore Pierre-Hugues Herbert la veille, Gilles Simon n’aura pas fait long feu au Canada. Mardi, le Niçois s’est sèchement incliné (6-4, 6-2) en 1h36 de jeu face au Moldave Radu Albot, 39e joueur mondial, dès le 1er tour du Masters 1000 de Montréal. Disputé, le premier set a été la clé de ce duel au cours duquel le Français a progressivement mais irrémédiablement baissé d’intensité. Pour une place en huitième de finale, Albot affrontera le vainqueur du match entre Guido Pella et David Goffin.

Le profil des deux joueurs laissait présager des échanges longs entre deux contreurs en fond de court, on ne s’était pas trompé. Dès le premier jeu, la bataille a été lancée sur une surface, qui plus est, ralentie de l’aveu même du directeur du tournoi. Et malgré un break d’entrée, Gilles Simon n’a pas pu tenir le rythme. Rapidement rattrapé (de 0-2 à 2-2), le Français a ensuite globalement subi, cédant une nouvelle fois son engagement à 3-3, puis le premier set (6-4).

Plus endurant, plus vif sur le court, Albot a réussi à s’emparer à deux autres reprises de la mise en jeu adverse dans un second acte à sens unique. Simon l’a bien aidé, commettant notamment 6 doubles fautes (pour un ace frappé) dont une pour concéder le double break. Après sa défaite à Washington face à Nick Kyrgios, le Niçois tombe à nouveau d’entrée : il n’a pas encore gagné le moindre match sur les courts nord-américains.