Rafael Nadal sait désormais ce qui l’attend à Montréal. L’Espagnol, qui tentera de défendre son titre dans le Masters 1000 canadien, pourrait bien recroiser la route de Stefanos Tsitsipas, sa victime en finale l’an dernier à Toronto. Mais cette fois, si la logique est respectée, l’affiche aura lieu en demi-finale. Avant cet hypothétique choc, le numéro 2 mondial et favori du tournoi, en l’absence de Novak Djokovic et Roger Federer qui ont fait l’impasse, aura quelques tests intéressants.

Le Majorquin pourrait ainsi avoir affaire d’entrée à Alex de Minaur, avant de retrouver Guido Pella ou David Goffin au 3e tour. En quart de finale, Fabio Fognini ou Borna Coric pourrait ensuite se dresser sur sa route. Toujours dans cette première moitié de tableau, Stefanos Tsitsipas deva se méfier d’une entrée en lice difficile face à Milos Raonic (à domicile) ou Taylor Fritz, avant de croiser théoriquement le fer avec Gaël Monfils au 3e tour, puis de défier Roberto Bautista Agut ou Kei Nishikori pour une place dans le dernier carré.

Paire-Gasquet dès le 1er tour

De l’autre côté, Dominic Thiem, propulsé au rang de tête de série numéro 2, aura un 2e tour délicat face au vainqueur du match entre Pierre-Hugues Herbert et Denis Shapovalov. Matteo Berrettini ou Marin Cilic pourraient ensuite lui être proposés avant un éventuel quart contre Daniil Medvedev. En demi-finale, il ferait logiquement face à Alexander Zverev, mais l’Allemand donne peu de garanties cette saison.

Côté français, Jo-Wilfried Tsonga, invité par l’organisation, aura fort à faire d’entrée contre Jan-Lennard Struff. La tâche sera aussi compliquée pour Lucas Pouille face au Sud-Africain Kevin Anderson, à moins que celui-ci ne renonce au dernier moment à cause de son genou droit comme il l’a fait cette semaine à Washington. A noter également l’affrontement 100 % tricolore entre Benoît Paire et Richard Gasquet dans le haut du tableau dont le vainqueur retrouvera Kei Nishikori au 2e tour. Grigor Dimitrov et Stan Wawrinka croiseront également le fer dès le 1er tour.