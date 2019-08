Rafael Nadal va bien, merci pour lui. Obligé de composer avec les inconvénients d'un début de tournoi, la météo qui lui a obligé à recommencer deux fois son match, et le niveau plutôt élevé de Daniel Evans, le Majorquin a réussi son retour à la compétition mercredi soir à Montréal. Tenant du titre de la Rogers Cups, après son sacre acquis à Toronto l'année dernière face à Stefanos Tsistipas, le n°2 mondial a réussi à s'en tirer avec une victoire en deux manches. Une victoire compliquée à obtenir, mais seul le résultat compte à ce stade du tournoi.

Vainqueur du Britannique en deux manches, après 2h01 de match, Nadal a validé son billet pour les huitièmes de finale en jouant un tennis diesel. Mais un bon tennis. S'il a dû contenir son adversaire, en feu, lors du premier set et lors du jeu décisif, le reste de la rencontre lui a permis de développer son jeu et d'attraper son rival par la gorge. Le tournant du match a eu lieu dans le jeu décisif du premier. Mené 6-4 par Evans, et obligé de sauver deux balles de set, Nadal a encore trouvé le moyen de retourner une situation compromis grâce à son abnégation et un sens du combat dont lui seul à le secret.

Aux commandes de la rencontre après le gain du premier set, marqué par deux coupures pluies, dont une sérieuse qui a obligé les deux hommes à quitter le court, le Majorquin s'est montré plus dominateur et régulier dans le deuxième set. Coupé à nouveau par la pluie à 7-6, 2-0, le joueur de Manacor a eu dû mal à se remettre dans le bain à la troisième reprise. Mais le debreak concédé à 3-2 n'a été qu'un simple accident. A nouveau auteur du break à 3-3, l'Espagnol a ensuite volé vers la victoire.