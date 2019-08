Richard Gasquet va s'en souvenir de cette victoire. Un peu moins d'un an après son dernier sucècs contre un membre du Top 10, le Biterrois est parvenu à ses fins en s'imposant face à Kei Nishikori après un superbe combat de plus de trois heures. Coupé à trois reprises, ce duel entre les deux joueurs a réservé un scénario à suspens dès plus plaisant pour les amateurs de sensations fortes. C'est Gasquet qui est allé chercher une qualification logique pour les huitièmes de finale après 3h09 de match. Face à un Nishikori trop inégal et loin d'être à son meilleure niveau pour son retour à la compétition, le Français a pris son créneau. Même

Le sort de cette rencontre s'est joué dans le tie-break du troisième et dernier set. Un set marqué du sceau de l'inconstance et du combat. Gasquet et Nishikori ont d'ailleurs joué à se faire peur à tour de rôle dans ce tie-break. Le Français a profité de l'entame catastrophique de son rival pour mener 4-1, avant de lui-même flancher et se faire reprendre à 4-4. Un mini-break plus tard, et il a enfin pu lever les bras. Debreaké à 5-4, alors qu'il servait pour le gain du match, le 66e mondial a quand même joué avec le feu en fin de rencontre. Quand on fait les comptes, Gasquet a décroché ici le genre de victoire qui fait un bien fou au moral. Après son succès face à Benoît Paire, c'est un deuxième gros bonnet qu'il a épinglé à son tableau de chasse.

Avant d'en découdre au jeu décisif, le joueur de 33 ans a dû s'employer pour retourner la situation face à Nishikori. Contre le cours du jeu. Coupé par la pluie à 6-6, 0-1 dans le jeu décisif du premier acte, Gasquet a eu dû mal à remettre la machine en marche lors de son retour sur le court et perdu le premier set après un jeu décisif marqué par une distrubution de cadeaux en pagailles (7 mini-breaks). Perdre ce premier set avait le goût d'une mauvaise blague car c'est lui qui avait dominé ce premier set. Mais le chevalier au revers à une main s'est ressaisi pour gagner son combat. C'était épique.