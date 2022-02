Il a embrassé son bandana et l'a laissé sur le filet du court Guillermo-Vilas de Buenos Aires. Le symbole était fort mardi soir, comme l'émotion de Juan Martin Del Potro et des fans argentins venus assister à ce qui restera comme le dernier match de la carrière de la "Tour de Tandil". L'avoir disputé devant les siens, les glorieux anciens comme Gabriella Sabatini et Guillermo Coria, des "collègues" émus comme Benoît Paire, et surtout sa famille et sa mère venue exceptionnellement, a fait chaud au cœur déchiré de "Delpo". Mais à travers le monde, ils sont nombreux à partager ce chagrin et à avoir assisté à l'événement devant leur écran.

Et à des milliers de kilomètres de là, du côté de Rotterdam où se joue un autre tournoi cette semaine, certains joueurs, et non des moindres, n'y sont pas restés insensibles non plus. "Honnêtement, c'est mon joueur préféré de tous les temps, avec Federer. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup regardé en grandissant, dont j'ai adoré le style et le jeu en général. Il a beaucoup laissé au tennis. C'est vraiment triste, j'ai de la peine pour lui", a ainsi témoigné Stefanos Tsitsipas dans une vidéo en guise d'hommage postée par la chaîne Tennis TV sur les réseaux sociaux.

Le Grec n'a d'ailleurs croisé le fer qu'une fois avec l'Argentin qui l'avait battu à Rome en 2018. Hubert Hurkacz n'a lui jamais eu cet honneur, mais a pu se faire une idée du phénomène en frappant la balle avec lui. "J'ai eu la chance de m'entraîner avec lui, une ou deux fois. Et la manière dont il frappe la balle en coup droit, c'est absurde, tellement c'est fort. Il a beaucoup apporté au jeu : la puissance, l'énergie… Tout le monde l'aimait, le soutenait. C'était un super joueur, et c'est une belle personne", a estimé le Polonais.

C'était un joueur très intelligent, on n'en parle pas assez parce qu'il était si puissant

D'autres ont bien plus longtemps côtoyé et souvent affronté Del Potro. En le voyant quitter le circuit, c'est un peu une part d'eux qui s'en va aussi. Andy Murray, qui a traversé de sacrées épreuves aussi, avait déjà apporté un éclairage voici quelques jours sur les dégâts psychologiques des blessures graves et de l'éloignement des courts . A nouveau sollicité, l'Ecossais à mis l'accent également sur les qualités qui faisaient de la "Tour de Tandil" un joueur à part.

"Il rivalisait avec les meilleurs systématiquement, il était toujours très dangereux. Et il avait une puissance phénoménale, jamais vue sur le circuit ou alors très rarement. Son coup droit était incroyable. C'était un joueur très intelligent aussi, et je ne pense pas qu'on en parle assez, parce qu'il était si puissant par ailleurs. Il a eu des problèmes aux poignets pendant longtemps, et à cause de ça, il a dû adapter son style en utilisant beaucoup de revers slicés. Et malgré ça, il était encore très compétitif", a souligné l'ancien numéro 1 mondial.

Enfin, Jo-Wilfried Tsonga, dont la fin de carrière est également très perturbée par les blessures, s'est attardé sur ce que Del Potro allait probablement laisser derrière lui. "Il va laisser un héritage immense pour le tennis sud-américain. Il a fait beaucoup pour le tennis en général. C'était l'un des seuls joueurs capables de battre le 'Big 4'. Il a donné beaucoup de plaisir aux fans. C'était un joueur spécial, différent. J'espère qu'il récupérera et qu'il sera capable de faire bien d'autres choses, tennis mis à part." Si Del Potro a laissé la porte ouverte à un miracle, c'est désormais bien sa priorité. Car à 33 ans, la longue aventure de sa vie ne fait a priori que commencer.

