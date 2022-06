Pour atteindre ce Graal sur lequel tout le monde bute depuis maintenant 53 ans, il lui reste donc à remporter Wimbledon et l'US Open. La première marche n'apparaît pas comme la plus simple sur le papier, le Majorquin n'ayant plus triomphé au All England Club depuis 2010. Mais après tout, il n'avait plus gagné à Melbourne depuis 2009 et cela ne l'a pas empêché d'aller au bout l'hiver dernier. De toute façon, rien n'est jamais impossible pour lui.