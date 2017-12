Abou Dabi - Novak Djokovic finalement forfait pour une blessure au coude

Il va falloir encore attendre pour revoir Novak Djokovic sur les courts. Alors qu'il devait faire son grand retour lors du tournoi-exhibition d'Abou Dabi et y affronter Roberto Bautista Agut en demi-finales, le Serbe a annoncé ce vendredi sur Twitter son forfait pour la compétition. Et la raison n'est pas nouvelle, puisqu'il souffre encore du coude. Une blessure qui ne semble plus le quitter..

"Je suis vraiment déçu de devoir me retirer de ce tournoi. Malheureusement, durant ces derniers jours, j'ai commencé à ressentir à nouveau de la douleur au niveau du coude et, après plusieurs tests, mon encadrement médical m'a conseillé de ne pas prendre de risques" explique-t-il dans son texte.

"Depuis un an et demi, c'est un peu les montagnes russes pour moi en raison de ce problème (au coude). Jusqu'à présent, je n'ai jamais eu à subir d'opération chirurgicale de ma vie, et je n'avais pas connu de blessures majeures au point d'être éloigné aussi longtemps du circuit", déclarait il y a quelques jours Djokovic à Sport360, le tout en précisant qu'il était "impatient" d'effectuer son retour sur les courts. Malheureusement, ce n'est pas encore pour maintenant...

Novak Djokovic n'a plus joué depuis Wimbledon en juillet dernier. Une éternité... Désormais 12e au classement ATP, le Serbe est en chute libre et cette dernière semble (pour le moment) sans fin. La question est désormais de savoir si Djokovic sera prêt pour l'Open d'Australie, qui se déroule du 15 au 28 janvier. Une véritable course contre la montre a donc commencé.