Nadal, Djoko, Gates, Curry... Federer les défie tous, chapeau sur la tête et raquette en main

Le Buzz

Décidément, Roger Federer et son mur sont inséparables ces temps-ci. C'est sa méthode d'entraînement en confinement, il n'en démord pas. Et le Suisse compte bien y convertir de nouveaux adeptes. Nostalgique de Wimbledon dont l'édition 2020 a d'ores et déjà été annulée, il s'est présenté face à la caméra tout de blanc vêtu et arborant un chapeau très seyant pour accomplir un petit exercice d'habileté plutôt impressionnant. Pendant une minute, il a fait rebondir le plus vite possible une balle de tennis avec sa raquette à quelques centimètres du mur sans la faire tomber et a posté sa "performance" sur les réseaux sociaux mardi.

Si l'adresse de Federer n'a rien de surprenant, ses rivaux Rafael Nadal et Novak Djokovic seront-ils aussi à l'aise que lui ? On pourrait bientôt le savoir puisque le Suisse les a défiés de l'imiter, et ils ne sont pas les seuls. D'autres sportifs comme Tom Brady, Lewis Hamilton, Lindsey Vonn, Stephen Curry, Thierry Henry ou Cristiano Ronaldo ont aussi été cités par le Suisse, de même que des personnalités mondialement connues comme Bill Gates - qui a déjà participé à des matches de charité organisés par Federer pour sa fondation - ou encore le chanteur Justin Timberlake et le groupe Coldplay.

S'ils se prêtent tous au jeu, la chaîne pourrait donc être bien longue. Tous les amateurs anonymes de tennis peuvent aussi tenter leur chance, le Bâlois a d'ores et déjà retweeté quelques premières vidéos. De quoi mobiliser de larges communautés de fans et se distraire quelque temps. Mais Federer a prévenu ses futurs challengers, ça ne comptera pas s'ils oublient leur chapeau !