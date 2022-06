A 36 ans, il vient de réussir ce qu'il n'avait jamais fait auparavant dans sa brillante carrière. A mi-saison, Rafael Nadal a remporté les deux premiers tournois du Grand Chelem de l'année : l'Open d'Australie et Roland-Garros. Du haut de ses 22 Majeurs, il toise désormais Roger Federer et Novak Djokovic , qui en comptent 20 chacun, de plus haut. A tel point qu'il peut même rêver d'un exploit que personne n'a accompli depuis plus d'un demi-siècle (1969) : le Grand Chelem calendaire.

Ad

Après tout, le Majorquin est à la moitié du chemin. Alors se croit-il capable de réaliser l'exploit ? "C'est fou. Personne ne l'a fait depuis Rod Laver. Djokovic est celui qui s'en est le plus rapproché l'année dernière (il a échoué à une victoire du but en finale de l'US Open contre Daniil Medvedev, NDLR). Plus que de réaliser le Grand Chelem, je serais déjà content si je pouvais jouer les quatre cette année", a-t-il tempéré au cours d'un entretien accordé dans un grand hôtel parisien au site de l'ATP.

ATP Stuttgart Bonzi frustre Rinderknech et prend le quart IL Y A 4 HEURES

Le plus dur de Nadal, le plus spectaculaire de Swiatek : les 10 stats qui ont fait Roland 2022

Novak n'a pas de problèmes physiques et joue à un niveau spectaculaire

Et pour cause, après son triomphe porte d'Auteuil, Nadal a été rattrapé par sa douleur chronique au pied gauche (syndrome de Müller-Weiss) que les infiltrations avaient endormie pendant la quinzaine. Le Majorquin sait que la situation n'est pas viable pour lui sur le moyen terme et cherche une solution pour prolonger sa carrière. Il a d'ailleurs reçu son premier traitement par radiofréquence à Barcelone avant de rentrer à Majorque en béquilles mardi.

Rien ne dit donc que l'Espagnol sera bel et bien présent à Wimbledon dans moins de trois semaines pour poursuivre sa quête. Mais a-t-il fait le break définitif dans la course aux Grands Chelems. Là encore, Nadal refuse de s'avancer. Sûrement parce qu'il sait que le gazon du All England Club est devenu la chasse gardée de Djokovic qui a raflé les trois dernières éditions du Majeur anglais (2018, 2019 et 2021, le tournoi ayant été annulé en 2020, NDLR).

"Tout peut arriver. Novak est clairement dans la meilleure position pour battre le record parce qu'il n'a pas de problèmes physiques, et il joue à un niveau spectaculaire. Federer est arrêté depuis longtemps et on peut toujours s'attendre à quelque chose de spécial venant de lui, mais nous savons tous à quel point c'est difficile de revenir, d'autant plus à 40 ans. Nous verrons ce qui se passera. Comme je l'ai toujours dit, ça ne me dérangeait pas quand nous étions à égalité, et c'est pareil maintenant que j'en ai deux de plus. Je veux juste continuer à jouer", a-t-il conclu.

Roland-Garros Il n'a pas traîné : Nadal a reçu son premier traitement au pied IL Y A 7 HEURES