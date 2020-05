Nadal : "Si le circuit l'exige, Djokovic devra se faire vacciner"

Dans un entretien accordé au quotidien espagnol La Voz de Galicia lundi, Rafael Nadal est, entre autres, revenu sur les propos ambigus de Novak Djokovic, plutôt réticent à une éventuelle vaccination contre le coronavirus. L'Espagnol a considéré que si un vaccin universel était développé et que l'ATP le rendait obligatoire pour la reprise du jeu, le Serbe devrait s'y plier.

On le sait, Rafael Nadal et Novak Djokovic ne sont pas toujours du même avis. L'Espagnol est souvent plus proche des positions de Roger Federer, son autre grand rival, quand il s'agit de la direction que doit prendre le tennis. Mais au-delà du rapport de forces entre les membres du "Big 3", les avis divergent aussi sur des sujets plus importants, comme celui de la santé publique en cette période de pandémie. Alors que le Serbe avait exprimé une certaine réticence à une éventuelle vaccination contre le COVID-19, Nadal a considéré que le numéro 1 mondial n'aurait peut-être pas le choix.

"Personne ne peut obliger personne. Chacun est libre", a-t-il indiqué en préambule dans un entretien accordé au quotidien espagnol La Voz de Galicia lundi. Avant de préciser sa pensée : "Mais si vous appartenez à un circuit qui a des règles, si celles-ci exigent que vous vous vacciniez pour protéger tout les autres, alors Djokovic devra se vacciner s'il veut continuer à jouer au plus haut niveau. Cela vaut pour moi aussi."

Tennis Djokovic : "Je ne suis pas pour les vaccins" 20/04/2020 À 09:03

Il faut juste suivre les règles

Si les propos de Nadal peuvent apparaître comme un recadrage, ils sont avant tout d'une implacable logique. Quelles que soient les convictions des uns et des autres, si le vaccin devient un préalable obligatoire à la reprise du jeu, personne ne pourrait alors s'y soustraire. "Si l'ATP ou l'ITF (Fédération internationale de tennis, ndlr) nous y oblige, alors nous devrons le faire. De la même façon, nous avons des restrictions quant à l'utilisation de nombreux médicaments pour des raisons évidentes de contrôles anti-dopage. Il faut juste suivre les règles", a insisté le Majorquin.

Quoi qu'il en soit, le développement d'un éventuel vaccin universel contre le coronavirus pourrait prendre encore une voire plusieurs années. Gageons que d'ici là, le circuit aura tout de même repris sous un ensemble de mesures de sécurité et de quarantaine. La vaccination éventuelle n'en serait d'ailleurs pas moins recommandable voire obligatoire dans un second temps.

Play Icon

Tennis En 2016, Djokovic était venu à bout de la résistance de Murray pour s'imposer à Madrid IL Y A UNE HEURE