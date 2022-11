Il n'aura pas été épargné. A l'instar d'un Juan Martin del Potro, Kei Nishikori a vu sa carrière contrariée à de (trop) nombreuses reprises par les blessures. A tel point qu'il a pensé à arrêter les frais. C'est ce que l'intéressé a révélé samedi lors d'un événement public qui l'a vu taper la balle avec Roger Federer entre autres dans l'Ariake Coliseum de Tokyo. Lors de cette journée organisée par l'équipementier commun du Suisse et du Japonais, celui-ci en a ainsi profité pour faire le point sur sa situation personnelle.

Et le tableau n'est guère reluisant. "J'ai dû vivre avec la dépression ces derniers mois, j'ai d'ailleurs pensé plusieurs fois à prendre ma retraite. De juillet à septembre, j'ai fait de la rééducation à domicile. Pendant trois mois, je n'ai pas pu jouer au tennis, je ne pouvais même pas prendre une raquette. Mentalement, c'était extrêmement compliqué", a ainsi confié Nishikori.

J'ai 50 % de chances de jouer l'Open d'Australie

Il faut dire que le finaliste de l'US Open 2014 a des raisons de perdre espoir. Il n'a plus été vu en compétition depuis plus d'un an et une défaite au 2e tour d'Indian Wells contre Daniel Evans (4-6, 6-3, 6-4) début octobre 2021. Il a dû se faire opérer de la hanche gauche en début de saison, et alors qu'il comptait effectuer son retour pour la tournée estivale américaine sur dur, des complications l'en ont empêché.

Et ce n'est pas tout. Alors qu'il devait reprendre la raquette lors des Challengers canadiens de Calgary et Drummondville il y a un mois, un autre pépin physique à la cheville a contrarié ses plans. Mais il a aussi confié que revoir Roger Federer et échanger avec lui avait redonné un coup de fouet, pour ainsi dire. A presque 33 ans, Nishikori veut donc toujours croire qu'il peut donner un second souffle à sa carrière. Mais son avenir à court terme reste toujours bien flou, de son propre aveu.

"Je ne sais toujours pas exactement quand je serai de retour sur le circuit. Mon objectif serait de pouvoir jouer l'Open d'Australie, mais mon équipe et moi devons être très honnêtes avec nous-mêmes. Je ne me suis pas entraîné au plus haut niveau depuis deux semaines à cause d'une gêne à la cheville. En ce moment, la probabilité de jouer le premier Grand Chelem de la saison est de 50 %. J'aimerais pouvoir jouer quelques tournois en préparation du tournoi, mais je ne sais pas si je serai physiquement apte à le faire. Si je n'en suis pas capable, je m'alignera suri des tournois Challenger en janvier ou février."

