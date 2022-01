Ce vendredi, Novak Djokovic a été fait citoyen d'honneur d'une petite ville du Monténégro. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées devant la mairie de Budva, station balnéaire de l'Adriatique, pour saluer le N.1 mondial. "Budva est avec Novak" pouvait-on lire sur une banderole. Lorsque le Serbe de 34 ans s'est frayé un chemin à travers la foule, celle-ci s'est mise à scander "Nole, Nole", son surnom dans les Balkans. Djokovic, accompagné de ses parents, n'a pas parlé aux médias.

"A côté de ses résultats sportifs exceptionnels, Novak Djokovic est un humaniste et philanthrope reconnus", a dit le conseil municipal de Budva. Le joueur a reçu la charte de citoyen d'honneur de la localité des mains du maire Marko Carevic. "Vous avez démontré par vos efforts et votre travail comment lutter pour la famille et le peuple", a-t-il dit. Djokovic est rentré à Belgrade le 17 janvier après avoir été expulsé de Melbourne, où il rêvait d'une 10e victoire à l'Open d'Australie et d'un 21e titre record en Grand Chelem.

Le joueur déjà citoyen d'honneur d'une autre ville monténégrine

En finale dimanche, le Russe Daniil Medvedev affrontera l'Espagnol Rafael Nadal. A l'issue d'un long imbroglio politico-judiciaire, la star non vaccinée a échoué à convaincre la justice australienne d'accepter son recours contre l'annulation de son visa par le gouvernement australien et a dû quitter le pays. Le refus de Djokovic de se faire vacciner fait peser un doute sur sa participation future à d'autres Grands Chelems.

Le joueur était déjà citoyen d'honneur d'une autre ville monténégrine, Niksic. Tout au long de sa saga australienne, des Monténégrins ont organisé des manifestations de soutien dans plusieurs villes. Depuis son retour, Djokovic s'était déjà rendu dans le minuscule pays des Balkans où il a visité le monastère orthodoxe d'Ostrog et rencontré le patriarche de l'Eglise orthodoxe serbe au Monténégro, l'évêque Joanikije.

