On refait l'Histoire : notre nouvelle rubrique débat

A l'occasion de Roland-Garros, Eurosport.fr vous propose une nouvelle rubrique, co-alimentée par Bertrand Milliard, commentateur du tennis sur nos antennes depuis vingt ans, et Laurent Vergne, qui contribue à la rubrique tennis sur notre site.

Un principe, simple : une question, deux points de vue. Ici, plus que d'actualité, il sera question de la grande et de la petite histoire du jeu. Ici, personne n'aura tort ou raison. Tout sera affaire de goûts, de choix, de souvenirs ou de points de vue. Et parce que cette rubrique sera aussi celle des lecteurs, nous comptons évidemment sur vous pour partager les vôtres.

Quelles sont les finales de Grand Chelem qui nous ont le plus marqué ? Le (et la) vainqueur le plus improbable d'un Majeur ? Qui est le plus grand entre Borg et McEnroe ? Entre Federer, Nadal et Djokovic ? Qui est le grand joueur le plus sous-estimé de tous les temps ? Le plus grand joueur ou la plus grande joueuse à ne jamais avoir décroché de titre majuscule ? Le plus grand créve-coeur jamais vu en Grand Chelem ? Toutes ces questions, et d'autres encore, que nous nous sommes tous posées, Bertrand Milliard et Laurent Vergne en discuteront dans "On refait l"Histoire" et apporteront leurs réponses.

Rendez-vous ce vendredi pour le premier numéro.