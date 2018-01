15e défaite de suite pour Kristina Mladenovic, éliminée au 1er tour

Kristina Mladenovic n'y arrive plus et cela commence à devenir très inquiétant. Eliminée sans gloire au premier tour de l'Open d'Australie par la Roumaine Ana Bogdan (6-3, 6-2), mardi à Melbourne, la Française a réalisé un malheureux coup double : une sortie prématurée du premier Grand Chelem de la saison et un 15e revers de rang sur le circuit principal. Plus que jamais, Mladenovic vit le moment le plus douloureux de sa carrière. Une descente aux Enfers qui n'en finit pas.

Quinze défaites de rang depuis juillet et son passage à Washington, un jeu qui s'est complètement évaporé, des déplacements approximatifs, même dans ses pires cauchemars, la Nordiste n'aurait jamais pu imaginer un tel scénario après sa belle première partie de saison 2017. C'est pourtant la réalité. Sa réalité du moment. Si d'autres ont réussi à s'en sortir, elle réussira probablement à retourner la situation à un moment donné.

Privée de service et de revers, Mladenovic doit tout reconstruire

Il n'y a pas grand-chose à sauver de cet unique match de la Tricolore à Melbourne. Mise en difficulté dès le début de la partie, elle n'a jamais réussi à reprendre le contrôle des événements, mais simplement faire dans la réaction. Lâchée par son revers (23 fautes directes de ce côté), Kiki est simplement parvenue à récupérer le break concédé d'entrée de rencontre (à 2-2), avant d'imploser en vol dans la foulée et laisser les commandes à Bogdan, irrégulière mais beaucoup plus carrée que sa rivale et ses 47 fautes directes (21 coups gagnants).

Bien lancée par le gain de la première manche (6-3), la 104e joueuse mondiale n'a pas eu à surjouer, ni se mettre dans un état second pour boucler la rencontre, faute d'une adversité continue. Breakée à 1-1 dans le dernier set, Mladenovic, très irrégulière au service au point même de finir la rencontre sur une double faute (55% de premières balles, 7 doubles fautes) a complètement coulé, avant de tenter un baroud d'honneur bien trop tardif à 4-2 où elle a n'est pas parvenue à concrétiser une balle de debreak à 30/40. Sa seule chance de revenir dans ce gouffre, Mladenovic l'a également raté. Demain sera meilleur.