Au bord du gouffre face à Fett, Wozniacki a signé une improbable "remontada"

On appelle ça revenir tout droit des Enfers. Au bord du gouffre face à la Croate Jana Fett, Caroline Wozniacki a signé le premier miracle de la journée, mercredi à Melbourne, en signant un improbable succès en trois manches (3-6, 6-2, 7-5) lors du 2e tour. Menée 5-1, 40/15, dans le dernier set, la Danoise a sorti sa baguette de Lord Voldemort et jeté un bien mauvais sort à sa rivale, qui s'est complètement effondrée aux portes de l'exploit.

Fett s'est sabordée au moment de conclure

Il faut dire que Jana Fett a bien aidé l'ancienne N.1 mondiale à se remettre dans le coup. Et de manière spectaculaire. La joueuse de 21 ans a vécu une craquante monumentale à cause du stress. Trop pressée d'en finir, la droitière, très à l'aise sur les courts de Melbourne où elle avait disputé la finale du tournoi juniors en 2014, s'est complètement sabordée au moment de conclure son affaire avec deux cadeaux offerts en revers. Deux points qui ont achevé l'aspirante et fait tourner le match de manière irrémédiable. Le tennis, ça se joue à des détails et ce match en a été une nouvelle preuve.

Menée une manche à rien avant ce dénouement absolument incroyable, Wozniacki n'a pas offert son plus beau tennis. On peut même parler d'une victoire moche. Complètement à côté de la plaque en abordant le troisième set, la 2e mondiale a alterné entre coups gagnants et de nombreuses fautes directes lors de ce match du 2e tour. Malgré ce jour sans, qui restera sans conséquences, la Danoise va continuer son périple. Ce sera face à Kiki Bertens. Avec la Néerlandaise, le jour sans sera interdit.