Jo-Wilfried Tsonga élimine Kevin King sans trembler

Jo-Wilfried Tsonga éteint le King. Pour son entrée en lice à l'Open d'Australie, le Français n'a pas tremblé pour se défaire de Kevin King en trois sets (6-4, 6-4, 6-1) et 2h01 de jeu. Un match bien maitrisé de bout en bout face à un novice en Grand Chelem et issue des qualifications. L'Américain de 26 ans s'est bien battu mais était inférieur à Tsonga sur le plan physique et tennistique. Le Manceau aura fort à faire au deuxième tour du tournoi australien, où il retrouvera le jeune espoir canadien Denis Shapovalov dès mercredi, un sacré choc.

Un premier tour facile pour Jo-Wilfried Tsonga, qui a bien débuté son Open d'Australie. Opposé à Kevin King, gaucher américain issu des qualifications et disputant son premier Grand Chelem, le Français a fait parler son expérience d'entrée de match. Un break acquis dès le premier jeu de la rencontre sur sa 5e occasion et un premier set géré de bout en bout, malgré une petite frayeur au moment de conclure avec deux balles de debreak à sauver.

Revanche à prendre sur Shapovalov

Un peu tendre à l'échange, Kevin King s'est une nouvelle fois fait surprendre d'entrée de deuxième manche en cédant sa mise en jeu. Un scénario parfait pour Jo-Wilfried Tsonga qui a pu s'appuyer sur cette avance pour gérer sur son service. 80% de points remportés derrière sa première balle dans ce match et 43 coups gagnants, un bon Tsonga sur le court. Miné par la perte du deuxième set, l'Américain s'est mis à surjouer et à tenter des coups très difficiles, trop difficiles pour lui.

King a complètement explosé dans le dernier set en encaissant un sévère 6-1 qui a mis fin à sa belle aventure, lui qui était sorti des qualifications. En revanche pour Tsonga le tournoi se poursuit, et il aura fort à faire au prochain tour. En effet, se dresse face à lui Denis Shapovalov, le jeune espoir canadien qui a explosé l'année dernière en battant notamment Rafael Nadal à Montréal. Il a également dominé Jo-Wilfried Tsonga au 2e tour de l'US Open en 2017. Nul doute que le Français aura à cœur de prendre sa revanche.