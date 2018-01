Garcia, Gasquet, Benneteau, Mannarino : Quatre cartes pour une deuxième semaine

Roger Federer - Richard Gasquet

Mission impossible ? Peut-être… A l'instar de Gaël Monfils il y a deux jours face à Novak Djokovic, Richard Gasquet fait face à un immense défi samedi. Le Biterrois défie Roger Federer, tenant du titre et numéro deux mondial. Au moins, contrairement à Monfils avec Djokovic, Gasquet a déjà battu le Suisse par le passé. Il essaie donc de ne pas partir battu d'avance. "Il faut y croire, a-t-il lancé après sa qualification pour le troisième tour. Bien sûr, c'est un immense joueur et il est largement favori, mais je l'ai déjà battu deux fois."

Pour accomplir ce qui serait un des plus grands exploits de sa carrière, le Français sait qu'il devra livrer le match parfait. "Je devrai très bien servir déjà, et essayer de ne rien donner", estime-t-il. Vaste programme. Il n'a en tout cas pas été exaucé sur la programmation du match. "J'espère jouer en journée plutôt qu'en soirée", nous avait-il confié jeudi. La rencontre se tiendra finalement en dernière position sur la Rod Laver Arena. Cela dit, la chaleur ne sera pas au rendez-vous samedi après deux journées caniculaires.

Dominic Thiem - Adrian Mannarino

Pour Adrian Mannarino, maintenant, ce n'est que du bonus. En se hissant au troisième tour, le gaucher tricolore a rempli son contrat de tête de série. "J'ai le sentiment d'avoir fait le job", dit-il. Maintenant, il va lui falloir faire un exploit car Dominic Thiem, son prochain adversaire, est d'un tout autre calibre que ses deux premières victimes. "Tout est possible, même si tu joues un mec très fort", veut se convaincre Mannarino, qui pourrait intégrer pour la première fois de sa carrière le Top 25 au classement ATP à l'issue du tournoi.

Les deux hommes se connaissent bien. Ils se sont affrontés à six reprises au cours des trois dernières saisons, et l'Autrichien s'est toujours imposé. Leur dernier duel remonte au dernier US Open. C'était au troisième tour, déjà, et Adrian Mannarino n'avait pas réussi à prendre le moindre set. "Je l'ai toujours battu, mais on a souvent eu des matches très accrochés, donc je m'attends encore à quelque chose de compliqué", prédit Dominic Thiem, qui a eu chaud dans tous les sens du terme au deuxième tour : mené deux manches à rien sous le cagnard par l'Américain Denis Kudla, il a fini par s'en sortir. Avertissement sans frais ?

Fabio Fognini - Julien Benneteau

Julien Benneteau a déjà signé l'exploit français de cette quinzaine en sortant David Goffin au tour précédent. Sans aucun doute une des plus belles victoires de sa carrière. Ce que le Bressan accomplit à 36 ans depuis maintenant quelques mois est remarquable, surtout quand on se souvient que sa carrière était à l'arrêt il y a deux ans. L'histoire est belle, mais elle n'a rien de surnaturelle : Benneteau joue juste du très bon tennis depuis l'automne dernier. Il peut maintenant se hisser en deuxième semaine d'un Grand Chelem pour la troisième fois de sa carrière, près de huit ans après son huitième de finale à Wimbledon.

Après Goffin, son prochain match ne sera pas pour autant facile. Fabio Fognini l'attend au tournant, et l'Italien, malgré son côté fantasque, reste un formidable joueur de tennis quand il se lève du bon pied. "Tennistiquement et physiquement, il a des armes redoutables", juge d'ailleurs Bennet'. Il faudra aussi surveiller comment le vétéran français aura récupéré car si son match contre le Belge n'a rien eu d'un marathon, il est sorti du court lessivé par l'étouffante chaleur. Mais s'il n'est pas diminué physiquement, Benneteau pourrait avoir un excellent coup à jouer.

Caroline Garcia - Aliaksandra Sasnovich

Et si le dernier survivant était une survivante ? Sur le papier, Caroline Garcia possède la chance la plus crédible de se qualifier samedi. Elle est même la seule à partir favorite de son match. Elle sera opposée à la Biélorusse Aliaksandra Sasnovich, 87e mondiale, qui apparait à 24 ans pour la première fois en 16es de finale en Grand Chelem. Attention quand même, car elle a sorti un gros début de tournoi en ne perdant que neuf jeux sur ses deux premiers tours.

Caroline Garcia, elle, a ramé. Elle a même frôlé la correctionnelle au deuxième tour contre la jeune Tchèque Marketa Vondrousova, passée à deux points de la victoire. "Je suis contente de la victoire et c'est à peu près tout. Le niveau de jeu n'est pas trop là pour l'instant", a admis la numéro un tricolore jeudi. Elle sait que, pour durer dans cette quinzaine, elle devra se rapprocher de son niveau de l'automne 2017. Elle en est loin pour l'instant. Après son quart de finale à Roland-Garros et son huitième à Wimbledon, Garcia peut se placer en seconde semaine pour la troisième fois sur les quatre derniers majeurs. Ce serait un nouveau gage de sa montée en puissance sur le circuit féminin.