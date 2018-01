Quentin Halys s'incline au 1er tour face à Casper Ruud après 4h16 de combat

Quentin Halys va le regretter longtemps ce match. Bien parti pour retrouver le 2e tour d'un tournoi du Grand Chelem, le Francilien n'a pas réussi à trouver l'ouverture face au Norvégien Casper Ruud, lundi, lors du premier tour de cet Open d'Australie. Alors qu'il menait deux manches à une, le Français n'a pas trouvé la continuité nécessaire et s'est montré incapable de faire de sa très bonne partition du jour un match référence.

Vaincu après un marathon de 4h16 en cinq manches (6-3, 3-6, 6-7(5), 7-5, 11-9), Halys n'a pas eu à rougir non plus de cette défaite qui va rester comme l'un des plus beaux combats de ce premier tour. Mais au moment de faire le bilan du match le plus long de cette édition 2018, il y aura forcément des regrets. Ce sont ce genre de combats qui rendent la défaite amère.

Ruud a été très solide

Très inspiré, incisif au service (27 aces), très fort derrière sa première (83% de points gagnés derrière), le 134e mondial a pourtant joué le tennis d'un patron pendant la quasi-intégralité de la rencontre. Insuffisant pour laisser son rival derrière pourtant. Les deux hommes se sont rendus coup pour coup dans les trois dernières manches et offert une partie de castagne très plaisante où la moindre erreur se payait cash. Malgré ses 79 coups gagnants, Halys a manqué d'un poil de constance pour basculer de l'autre côté.

Malgré son profil risque tout, Ruud s'est, lui, montré le plus solide dans les moments importants. Et c'est un petit évenement pour le fougueux norvégien de 19 ans. Il en a fait la démonstration dans le 4e set où il est allé prendre le service du Français à 5-5 dans le money-time pour s'offrir un set décisif. Dans ce dernier, c'est lui qui s'est offert la seule balle break à 5-5 - une balle de break gâchée par une faute en coup droit - avant de faire mouche à 9-9 après un jeu de service complètement raté d'Halys, auteur de trois fautes et d'une double faute. Malgré le baroud d'honneur du Frenchie à 10-9, c'est bien le cogneur d'Oslo qui va continuer son périple à Melbourne.