Rafael Nadal, candidat malgré tout

Il ne repartait pas d'aussi loin. Et il n'est pas remonté aussi haut. Mais l'Open d'Australie 2017 de Rafael Nadal, sur le fond, a ressemblé à celui de Roger Federer. Arrivé sans repères, sortant de l'infirmerie, l'Espagnol s'était hissé jusqu'en finale. Et s'il lui a manqué trois jeux pour soulever le trophée Norman Brookes, Melbourne aura marqué le coup d'envoi d'une campagne quasi-paradisiaque pour lui : decima à Roland-Garros, premier titre à l'US Open depuis quatre ans et retour à la première place mondiale.

Beaucoup de choses ont donc changé en douze mois pour l'homme de Manacor, y compris son look avec un retour aux t-shirts sans manche. Reste un point commun entre les contextes 2017 et 2018 : Rafa arrive en Australie avec plus de questions que de réponses autour de sa personne. Une énième blessure au genou a contrarié sa fin de saison l'automne dernier et laisse de facto planer un nuage d'interrogations autour de son début d'année. Du coup, pour la première fois, il aborde l'Open d'Australie sans un seul match dans les jambes. "C'est une nouvelle situation pour moi, mais ça ne me stresse pas pour autant", assure-t-il.

Rafa Nadal lors de l'exhibition Kooyong Classic.Getty Images

Melbourne, au bon moment ?

Nadal a beaucoup gagné en 2017. Beaucoup joué, aussi. Paradoxalement, c'est ce qui pourrait l'handicaper pour cette nouvelle campagne, en tout cas la partie initiale. "La saison a été formidable mais aussi très longue, convient-il. J'ai dû m'arrêter plus longtemps que prévu à l'intersaison et j'ai repris plus tard que ce que j'espérais. C'est pour ça que je n'étais pas prêt pour Abou Dabi et Brisbane. J'ai préféré miser sur l'entraînement, pour revenir en douceur, plus frais."

Mais Melbourne pourrait tomber à pic pour lui. Il y a deux semaines, ses chances auraient été bien plus minces. Là, il se sent prêt. Autant que possible, en tout cas. "Je me sens bien, dit le Majorquin. J'ai eu une bonne semaine et demi d'entraînement. Je ne joue pas trop mal." Lors de l'exhibition à Kooyong cette semaine, il a semblé monter en puissance, même s'il est difficile de tirer des enseignements précis dans ce contexte.

" Je vais être honnête, c'est mieux d'arriver ici en numéro un qu'en numéro 20 "

Autre bonne nouvelle, son tableau ne parait pas monstrueux dans sa partie initiale. Or Nadal va avoir besoin de quelques sets pour mettre la machine en route. L'objectif, pour lui, est de se rôder. Plus il avancera dans le tournoi, plus il sera dangereux. Lundi matin, il débutera sa quinzaine contre Victor Estrella Burgos. A priori, jusqu'en huitièmes de finale, personne ne semble de taille à trop le contrarier, pour peu qu'il puisse évoluer à 100% physiquement. La première tête de série sur son chemin, Damir Dzuhmur, manque de références en Grand Chelem.

Alors, peut-il s'imposer, neuf ans après son premier et unique succès en Australie ? Un nouveau couronnement lui permettrait de compter au moins deux titres dans chacun des quatre majeurs, tout en lui assurant de prolonger son règne au sommet du classement ATP sans doute au moins jusqu'au printemps. Mais fidèle à lui-même, il ne voit pas si loin. "Je vais être honnête, c'est mieux d'arriver ici en numéro un qu'en numéro 20, sourit-t-il. Mais au fond, à Melbourne, comme toujours, tout le monde repart de zéro. Je repars de zéro. C'est une nouvelle saison, et une saison très excitante." Cet Open d'Australie pourrait l'être aussi pour lui. Tant que son corps le laisse tranquille...