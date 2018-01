Roger Federer encore en night session : le choix qui interpelle

Lorsque le programme de la journée de jeudi est tombé, certains n'ont pas pu s'empêcher de sourire. Voire de ricaner. Les plus complotistes y verront même une conspiration internationale voire intergalactique afin de favoriser les desseins du tenant du titre. Plaisanterie à part, il est vrai que la programmation des organisateurs pour cette quatrième journée a de quoi surprendre. Roger Federer affrontera l'Allemand Jan-Lennard Struff en ouverture de la session de nuit, alors que l'on s'attendait plutôt à y trouver Novak Djokovic et Gaël Monfils.

Objectivement, l'affiche entre le Serbe et le Français est sur le papier la plus excitante, donc la mieux calibré pour la soirée, supposée offrir traditionnellement au public de la Rod Laver Arena et de la Margaret Court les matches les plus clinquants. On ne doute pas que le public australien ayant des billets pour la "night session" sera ravi de voir, une fois de plus, Roger Federer, mais il n'aurait sans doute pas été fâché non plus d'assister à un Djokovic - Monfils.

Tout ceci ne serait pas très gênant si la programmation, à Melbourne, n'allait pas bien au-delà de simples considérations sur le spectacle et l'attractivité de telle ou telle affiche. C'est aussi une question d'équité. Soyons clairs : si vous jouez exclusivement en soirée les jours les plus chauds, vous bénéficiez d'un atout non négligeable par rapport à un rival évoluant systématiquement en journée, compte tenu du climat de Melbourne en plein été austral. Djokovic jouera ainsi par 37 degrés à l'ombre contre Monfils. Federer sera à la fraîche, dans ce qui sera la plus chaude journée depuis le début du tournoi.

Federer avait demandé à jouer en soirée pour une question de rythme

Si le numéro deux mondial tient tant à évoluer sous la lumière artificielle plutôt que sous celle du soleil, ce n'est pas par souci de briller sous les projecteurs mais bien pour éviter de fondre sous le cagnard. Il ne s'en est d'ailleurs pas caché mardi après avoir battu Aljaz Bedene au premier tour. En session de nuit, déjà. Même si l'argument avancé par le Bâlois n'était pas celui de la chaleur, mais de l'enchainement. "Si je peux, je préfère jouer encore en soirée, avait-il dit. Je demanderai à jouer le soir, parce que j'ai joué en soirée aujourd'hui, et c'est plus facile que d'enchainer soirée puis journée. C'est meilleur pour le rythme."

Roger Federer à l'Open d'Australie 2018Getty Images

"Chacun peut avoir des requêtes mais il y a beaucoup de matches et je sais bien que ce n'est pas toujours possible d'avoir ce qu'on veut, c'est le tournoi qui décide au bout du compte", avait ajouté le tenant du titre. Sa demande a donc été entendue par les organisateurs et cela fait grincer quelques dents, peut-être même celles de Djokovic, recormdan des victoires ici à Melbourne Park et qui peut à juste titre estimer qu'on lui manque, un peu, de respect.

Ceci dit, après deux journées caniculaires (37° jeudi et 40° vendredi), on annonce un gros coup de frais pour samedi avec une chute brutale du mercure. Au plus chaud, le thermomètre ne devrait pas dépasser les 25 degrés. Sans doute la journée idéale pour programmer Roger Federer dans l'après-midi à Melbourne...