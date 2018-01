Serena Williams, tenante du titre, déclare forfait

Il n'y aura pas de huitième titre pour Serena Williams à Melbourne en 2018. L'Américaine, qui devait y faire sa rentrée après une absence de près d'un an pour grossesse, a estimé qu'elle n'avait pas retrouvé un niveau suffisant et a déclaré forfait pour l'Open d'Australie. "Je veux jouer, mais je ne veux pas seulement jouer, je veux faire bien mieux que çà et pour y parvenir j'ai besoin de plus de temps", a expliqué l'Américaine, sept fois lauréate du tournoi. C'est le troisième forfait de marque en moins de trois jours pour l'épreuve australienne après ceux de Kei Nishikori et d'Andy Murray chez les hommes.

Williams avait retrouvé les courts le mois dernier lors d'un tournoi-exhibition disputé à Abou Dhabi, où elle s'était inclinée devant la Lettone Jelena Ostapenko dans un troisième set disputé en dix points gagnants (6-2, 3-6, 10-5). Si l'Américaine de 36 ans avait plutôt affiché de bonnes sensations, elle a cependant estimé qu'elle était trop juste pour se montrer à la hauteur de ses ambitions de victoire à Melbourne. "Après avoir joué à Abou Dhabi, j'ai réalisé que bien que j'étais très près, je n'étais pas au niveau où personnellement je voulais être", a-t-elle expliqué dans un communiqué.

"Disputer un tournoi que si on est préparé à aller jusqu'au bout"

L'ancienne numéro un mondiale est tombée à la 22e place du classement WTA après quasiment une année sans jouer. Enceinte lors de de sa victoire à l'Open d'Australie l'an passé, elle avait mis un terme à saison après son sacre à Melbourne pour se consacrer exclusivement à sa grossesse. Serena Williams avait accouché le 1er septembre d'une petite fille, Alexis Olympia, et s'était ensuite mariée à la mi-novembre avec Alexis Ohanien, confondateur du site Reddit.

Encore un peu trop juste, Serena Williams a ainsi préféré faire l'impasse sur le premier Grand Chelem de la saison pour parfaire sa préparation et revenir à la compétition quand elle s'estimera capable de gagner des tournois. "Mon coach et l'équipe disent toujours : il ne faut disputer un tournoi que si on est préparé à aller jusqu'au bout, a-t-elle insisté. Cela étant dit et bien que je sois déçue, j'ai décidé de ne pas disputer l'Open d'Australie cette année". Si ce forfait est un nouveau coup dur pour les organisateurs après ceux de Murray et Nishikori, il annonce aussi un tournoi féminin plus ouvert que jamais.