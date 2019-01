Gaël Monfils écrase Damir Dzumhur au 1er tour (6-0, 6-4, 6-0)

Et dire que tout a failli se terminer dès le premier jeu. L’histoire du premier tour de Gaël Monfils commence par là. Après un coup droit de défense, le Français s’est écroulé sur le court avant d’aller se soigner pendant de longues minutes. Il y avait de quoi être inquiet pour la Monf’. Mais, dès son retour, on a compris qu’il était finalement en jambes. Face à un Damir Dzumhur complètement hors du coup, il s’est offert une petite balade qui l’envoie au 2e tour (6-0, 6-4, 6-0).

Vidéo - Grosse frayeur pour Monfils qui se tord la cheville dès le premier jeu 01:09

Agressif, impactant en coup droit, Monfils n’a jamais laissé son adversaire prendre l’ascendant. Mieux, il n’a laissé que quatre jeux à son adversaire, l’étouffant totalement en retour s’octroyant 8 balles de break sur l’ensemble du match. Offensif, il s’est même offert 32 points gagnants, preuve que physiquement, il est dans le coup.

En face, Dzumhur a subi plus que jamais la furia française pour finir avec 41 fautes directes au compteur. Avec un tel total, il ne pouvait pas espérer mieux. C’est donc Monfils qui empoche le gros lot. La tête de série numéro 30 affrontera donc le vainqueur du match opposant Cameron Norrie et Taylor Fritz. Avec l’espoir de croiser potentiellement le fer avec un certain Roger Federer.