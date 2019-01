Jo-Wilfried Tsonga battu en trois sets par Novak Djokovic

Jo-Wilfried Tsonga était encore trop tendre pour espérer titiller Novak Djokovic. Le numéro un mondial n'a pourtant pas rendu une copie irréprochable jeudi sur la Rod Laver Arena, mais il a toujours gardé une certaine marge sur l'ancien numéro un français, trop peu habitué à livrer ce type de combat ces derniers mois. Le remake de la finale 2008 a donc tourné court et, même sans démériter, Tsonga a logiquement plié en trois sets (6-3, 7-5, 6-4) et à peine plus de deux heures.

Jo Wilfried Tsonga a été trop rapidement breaké dans ce match et a dû courir après le score dans la première manche. Le Français a profité de quelques erreurs du Serbe pour débreaker dans la foulée. Mais en bon puncher, "Jo" a voulu trop souvent faire le point gagnant, commettant plusieurs erreurs qui ont permis au Serbe de creuser à nouveau l'écart.

Et maintenant, Shapovalov

C'est surtout sur le deuxième set que Tsonga peut nourrir le plus de regrets. A nouveau devancé, le Français est parvenu à recoller à 5-5 en débreakant blanc dès sa première occasion. A ce moment-là, Djokovic est apparu moins serein, offrant des cadeaux inhabituels, notamment en revers. Sur le jeu suivant, "Jo" a plié au plus mauvais moment sur une faute directe en coup droit. Le rythme est un peu redescendu dans le troisième set et il a suffi d'une balle de break au Serbe pour prendre la tête et s'imposer en 2h04 sans perdre le moindre set.

De retour de blessure après une année quasi blanche, Tsonga est encore en phase de reconstruction. Le Français n'a pas démérité, mais n'a pas fait le poids face au numéro 1 mondial. Djokovic enchaine ainsi avec une deuxième victoire en trois sets et jouera Denis Shapovalov au 3e tour. Le Canadien est venu à bout de Taro Daniel en trois sets (6-3, 7-6, 6-3). Le jeune joueur, déjà tombeur de Nadal par le passé en Masters 1000, devrait être autrement plus coriace.