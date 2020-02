1er tour : Une mise en route tranquille

L'adversaire : Adrian Mannarino (France – 44e mondial)

Le score : 6-3, 7-5, 6-2

Le match : Le gaucher Mannarino pour entamer son Open d'Australie, Dominic Thiem aurait pu avoir meilleur tirage mais le Français n'avait pas les armes pour lutter avec l'Autrichien, la puissance pour commencer. Thiem a contrôlé, n'a concédé qu'un seul break, dans la seconde manche (la plus serrée), et a surtout été plus propre que son adversaire (36 coups gagnants pour 34 fautes directes contre 24 et 38 à Mannarino obligé de prendre des risques).

La stat : 1. C'était la première victoire en Grand Chelem de Dominic Thiem depuis sa demi-finale à Roland-Garros. Il avait perdu au 1er tour à Wimbledon (contre Querrey) et à l'US Open (face à Fabbiano).

La décla : "C'est toujours bon de gagner. Chaque victoire est agréable car tous les joueurs dans le tableau principal sont excellents. Chaque victoire à ce niveau vaut beaucoup".

Vidéo - Thiem - Mannarino : Le résumé 02:45

2e tour : Un marathon contre Bolt

L'adversaire : Alex Bolt (Australie – 140e mondial)

Le score : 6-2, 5-7, 6-7, 6-1, 6-2

Le match : Battu par la tornade Popyrin en 2019, Dominic Thiem a-t-il vu son cauchemar recommencer ? Malgré un bon départ, il a subi le réveil du gaucher australien qui a lâché ses coups dans les deuxième et troisième sets. Excellent à l'échange, Bolt n'a cependant pas tenu la cadence. Après avoir été solide mentalement pour prendre ses deux sets, il a flanché physiquement et Thiem en a profité pour remporter facilement les deux derniers.

La stat : 24. Le nombre de balles de break obtenues par Dominic Thiem. Il n'en a converti que 29% (7/24).

La décla : "Dans un coin de ma tête, je savais qu'il avait déjà joué cinq sets au premier tour, un double la veille. Je savais qu'il ne pourrait probablement pas tenir ce niveau de jeu. J'ai juste essayé de rester dans le match."

Vidéo - Thiem - Bolt : Le résumé 03:00

3e tour : Encore un set perdu

L'adversaire : Taylor Fritz (Américain – 34e mondial)

Le score : 6-2, 6-4, 6-7, 6-4

Le match : Il était écrit que Dominic Thiem n'allait pas se balader en première semaine. Opposé à sa première tête de série, l'Autrichien contrôlait facilement (aucun break dans les deux premières manches) avant de se faire surprendre dans le tie-break de la troisième manche. Cinq fautes directes et il lâchait un set à Fritz qui était pour autant trop juste pour l'inquiéter réellement.

La stat : 4. Le nombre de manches qu'il faut à Thiem pour battre Fritz en Grand Chelem. C'était déjà le cas à l'US Open en 2017 et 2018.

La décla : "J'ai battu un très bon adversaire, particulièrement sur dur, aujourd'hui. Ça me donne beaucoup de confiance pour la suite et ça me prouve que je suis dans la bonne direction pour faire mieux à chaque match."

Vidéo - Thiem - Fritz : Le résumé 03:00

8e de finale : La balade

L'adversaire : Gaël Monfils (France – 10e mondial)

Le score : 6-2, 6-4, 6-4

Le match : Censé être le premier gros test de Dominic Thiem à Melbourne, ce 8e de finale s'est transformé en démonstration pour l'Autrichien. Moins de deux heures de jeu, trois manches pas vraiment disputées, jamais Gaël Monfils n'a pu se hisser à la hauteur d'un Thiem qui était monté en puissance. L'impression que Thiem a joué à sa main en breakant Monfils quand il le voulait. Une victoire qui a lancé une deuxième semaine magnifique pour le numéro 5 mondial.

La stat : 0. Non seulement Dominic Thiem n'a pas concédé le moindre break mais il n'a surtout jamais donné la moindre occasion à Monfils.

La décla : "J'ai joué un très, très bon match. Du début à la fin. C'est pourquoi je pense qu'il est facile de dire que c'est mon meilleur match de la quinzaine jusqu'ici."

Vidéo - Thiem - Monfils : Le résumé 02:58

Quart de finale : La victoire référence

L'adversaire : Rafael Nadal (Espagne – 1er mondial)

Le score : 7-6, 7-6, 4-6, 7-6

Le match : Cette victoire contre Nadal sur dur en Grand Chelem, Dominic Thiem aurait dû l'accrocher à l'US Open 2018. En battant le numéro un mondial, l'Autrichien a prouvé l'étendue de ses qualités sur surface rapide. Dans un combat ahurissant de puissance, c'est lui qui a souvent tapé le plus fort et le plus précisément. Notamment dans les trois tie-breaks, là où il a pris le dessus sur l'Espagnol. Les occasions gâchées à 5-3 en sa faveur dans la dernière manche n'ont finalement pas eu d'incidence tant Thiem était fort. Mentalement et physiquement.

La stat : 65. Face à Nadal, Dominic Thiem n'avait d'autre choix que de jouer le feu. Il l'a fait. La preuve avec ses 65 coups gagnants réussis en quatre sets.

La décla : "Je n'ai pas brisé de barrière. Pour briser une barrière, un jeune joueur doit gagner un Grand Chelem."

Vidéo - Thiem - Nadal : Le résumé 02:59

Demi-finale : Favori et vainqueur

L'adversaire : Alexander Zverev (Allemagne – 7e mondial)

Le score : 3-6, 6-4, 7-6, 7-6

Le match : Un match bizarre. Il aura fallu attendre la toute fin du deuxième set, à 5-4 exactement, pour voir les deux joueurs se lâcher après un smash exceptionnel de fond de court de Zverev. Tendu en début de partie, peut-être à cause de son statut de favori, Thiem a longtemps eu du mal à trouver le peps qui était le sien face à Nadal. En le trouvant, il a petit à petit pris le dessus sur Zverev notamment dans les deux derniers tie-breaks remportés facilement.

La stat : 60. En dominant Alexander Zverev, Dominic Thiem a décroché sa 60e victoire en Grand Chelem (pour 24 défaites) devenant le deuxième Autrichien avec le plus du succès en Majeur derrière Thomas Muster (77) mais devant Jürgen Melzer (59).

La décla : "J'avais des problèmes, il y a deux ou trois ans avec le fait d'enchaîner suite à une victoire contre un des meilleurs joueurs du monde. Je perdais presque à chaque fois le match suivant. Avec l'expérience, je gère mieux ces situations".