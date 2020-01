La belle histoire d'Ons Jabeur s'arrête là. La Tunisienne, 78e mondiale, a été battue en quarts de finale par l'Américaine Sofia Kenin, 15e à la WTA, 6-4, 6-4, mardi. Cette dernière jouera pour la première fois à 21 ans une demi-finale de Grand Chelem alors qu'elle n'avait jamais fait mieux qu'un huitième (Roland-Garros 2019) jusqu'ici. Kenin affrontera la numéro un mondiale australienne Ashleigh Barty tombeuse de Petra Kvitova (7e), finaliste l'an dernier.

Pour se défaire de son adversaire, Kenin a bien su varier, la poussant à la faute régulièrement (36 fois au total). Symbole de cette maladresse de la 78e mondiale, le dernier jeu de la première manche conclut par trois erreurs à l'échange qui ont donné à Kenin le gain du premier set. Le deuxième a lui tourné lors d'un très long jeu qui a permis à l'Américaine de revenir 3-3, mais a bien failli tourner en faveur de Jabeur qui aurait alors pris l'avantage 4-2. La Tunisienne n'a pas réussi concrétiser l'un des trois balles de break qu'elle a eu et n'a d'ailleurs pas pu prendre le service adverse dans ce second set. Jabeur ne le savait pas encore mais elle venait de laisser filer la rencontre (6-4, 6-4).

Barty pour une place en finale

"Ça a été un moment tendu. Elle jouait très bien, a commenté Kenin. Je ne savais pas que le jeu avait duré dix minutes, mais je savais qu'il avait duré longtemps. Après ça, j'ai senti que j'avais un ascendant et j'ai mieux joué". Avant de mettre un terme à l'épopée de la première joueuse du monde arabe à atteindre les quarts en Grand Chelem, Kenin avait stoppé en 8es de finale sa compatriote Coco Gauff, plus jeune joueuse du tableau (15 ans) et qui avait éliminé Venus Williams au 1er tour ainsi que la tenante du titre Naomi Osaka (4e) au 3e.

Pour aller en finale, Kenin défiera ni plus ni moins que la numéro un mondiale, Ashleigh Barty, qui a battue Petra Kvitova. "Ça va être un super match, j'ai hâte d'y être", a lancé la joueuse née à Moscou mais qui a rejoint New York enfant avant de s'établir en famille en Floride.