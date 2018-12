Il y aura un "super tie-break" à 6-6 au dernier set à Melbourne

A Melbourne, les cinquièmes sets à rallonge, c'est terminé. Comme Wimbledon il y a quelques semaines, l'Open d'Australie a choisi de mettre un terme aux matches potentiellement interminables chez les hommes. Dès l'édition 2019, qui se tiendra le mois prochain, les rencontres n'iront pas au-delà des douze jeux dans la manche décisive. A 6-6, il y aura un tie-break, ou plutôt un super tie-break.

Les organisateurs ont en effet opté pour un jeu décisif au meilleur des dix points à six jeux partout. "La décision intervient après la plus longue consultation jamais organisée dans l'histoire du tournoi", précise le communiqué de l'Open d'Australie. "Nous avons demandé aux joueurs, anciens et actuels, ainsi qu'aux diffuseurs, commentateurs, consultants pour savoir s'ils souhaitaient un dernier set avec jeu décisif ou non et à partir de là, nous avons décidé", explique Craig Tiley, le patron du tournoi.

Super tie-break aussi pour les femmes et en qualifs

L'originalité tiendra donc dans ce super tie-break en dix points (avec deux points d'écart) et non six comme dans le format traditionnel. Pourquoi un tel choix ? "Pour assurer aux fans un dénouement épique, reprend Craig Tiley. Un tie-break plus long minimise aussi l'importance du service et permettra de vivre plus de retournements de situation. Nous pensons vraiment que c'est la meilleur solution à la fois pour les joueurs et pour les fans de tennis à travers le monde."

Après cette décision australienne, les quatre tournois du Grand Chelem ont donc à ce jour un mode de fonctionnement différent. Jusqu'en 2018, seul l'US Open proposait un tie-break classique au cinquième set en cas d'égalité à 6-6. Les trois autres Majeurs ne fixaient pas de limites de fin pour la manche finale. Il y a deux mois, Wimbledon avait décidé d'instaurer un jeu décisif à 12-12. L'Open d'Australie le place donc à 6-6 mais avec le super tie-break. Seul Roland-Garros, pour l'heure, conserve un schéma sans jeu décisif.

A noter que le format change également pour les rencontres du tableau féminin. Les filles disputeront elles aussi un super tie-break au meilleur des dix points en cas d'égalité à 6-6 au troisième set. Ce sera également le cas lors des qualifications, chez les hommes comme chez les femmes, ou pour les tournois juniors, filles et garçons. Idem pour les rencontres des doubles hommes et double dames. En double mixte et pour les doubles du tournoi juniors, à un set partout, sera disputé un super tie-break en dix points.