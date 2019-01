Monstrueux, Maître Federer a donné la leçon et attend Tsitsipas

1h28 et trois petits sets ! Circulez, il n'y a rien à voir. Maître Federer était bien de sortie ce jeudi sur la Rod Laver Arena. Et il a offert une démonstration express à Taylor Fritz. L'actuel numéro 3 mondial n'a presque rien laissé au jeune prodige californien 6-2, 7-5, 6-2. Après cette prestation de haut niveau, le double tenant du titre va défier un autre réprésentant de la NextGen, Stefanos Tsitsipas qui a sorti Nikoloz Basilashvili.

Vidéo - Impitoyable, Federer a écœuré Fritz : les temps forts de son succès en vidéo 02:40

Taylor Fritz n'a pas eu le temps de prendre des notes. Il devra regarder à nouveau cette rencontre pour le faire. Car pendant un peu moins d'1h30, il a subi la loi d'un Federer impressionnant. Tout y est passé. Le Suisse aux vingt couronnes record en Grand Chelem a ainsi livré une prestation de très haut niveau face à un Taylor Fritz courageux mais impuissant. C'est simple, l'ancien numéro 1 mondial junior n'a pas eu une seule occasion de breaker son illustre adversaire.

Et maintenant Tsitsipas

Federer a bouclé le premier set en 20 petites minutes. Et dans le deuxième manche quand l'Américain a haussé un peu le ton, il a vite mis les points sur les i en serrant le jeu avant de repasser en mode rouleau-compresseur dans la dernière manche. Fritz n'avait clairement pas de réponse. "Je voulais prendre un bon départ contre un joueur qui peut être dangereux et je me suis très bien senti aujourd'hui", a déclaré l'ex-N.1 mondial. "Aujourd'hui, il y a des périodes où je ne joue pas de matches la journée pendant longtemps. Hors terre battue, les meilleurs joueurs, on joue peut-être 70% du temps en soirée. Alors jouer tôt, à 13h00 par exemple, ça change un peu les choses assurément. A mon âge, j'ai besoin de m'échauffer plus, de faire plus attention aux détails pour être vraiment prêt à cette heure-là"

Au prochain tour, Roger Federer va poursuivre son test de cette future génération riche en promesses. Il retrouvera en effet une autre tête d'affiche de la NexGen avec Stefanos Tsitsipas. Le Grec, qui a explosé en 2018 avec plusieurs succès contre des Top 10, sa finale à Toronto ou encore son premier titre à Stockholm et sa victoire à la Next Gen, a été à la hauteur des attentes face à Nikoloz Basilashvili. Solide et avec une tactique agressive face à un autre joueur en pleine progression, il a n'a lâché qu'un petit set, 6-3, 3-6, 7-6, 6-4. Tsitsipas va maintenant s'attaquer au maestro suisse, qu'il a déjà affronté cette année. A la Hopman Cup, Federer et Tsitsipas s'étaient en effet croisés dans un match plaisant et remporté par le sextuple vainqueur de l'Open d'Australie (2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018), 7-6, 7-6.