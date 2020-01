Open d'Australie

Dominic Thiem n'est plus un spécialiste exclusif de terre battue. Au vu de ses résultats de 2019, l'assertion semble évidente. Son rendez-vous face à Rafael Nadal fleure bon Roland-Garros et l'ocre mais ce mercredi il y aura bien deux excellents joueurs de dur sur la Rod Laver Arena. Pour l'Autrichien, ce quart de finale en forme de revanche de celui de l'US Open 2019, est même une formidable occasion de battre l'Espagnol pour la première fois en Grand Chelem.

Dominic Thiem, Rafael NadalGetty Images

Pour bien comprendre pourquoi Dominic Thiem tient une chance unique de dominer un adversaire qui mène 5-0 en Majeur, il faut revenir un an et demi en arrière. Le 5 septembre 2018, l'espagnol et l'Autrichien se livrent un énorme combat, peut-être même plus que ça encore. Un thriller dont Nadal sort gagnant au bout de 4h49 intenses au possible. Un match pendant lequel Thiem a montré l'étendue de ses qualités sur dur et lors duquel il aurait pu mener deux sets à un si son service ne l'avait pas lâché. Thiem n'est pas du genre à se satisfaire d'une défaite honorable mais ce jour-là, il a inévitablement pris date. Ce jour-là, il est indéniablement devenu un joueur qui compte en dehors de l'enceinte de Roland-Garros.

Un Masters 1000 et la finale au Masters en 2019

Et s'il n'est pas parvenu à confirmer en Grand Chelem en 2019 avec une élimination dès le 2e tour à Melbourne par la sensation Popyrin – il était affaibli par un virus - puis une autre plus embarrassante encore face à Thomas Fabbiano à Flushing Meadows, il a encore franchi un palier. Demandez-donc à Roger Federer si le Thiem de la finale d'Indian Wells n'est pas un "vrai" joueur de dur.

Battu en trois manches, le Suisse avait reconnu la supériorité de son adversaire. "C'est lui qui a gagné cette finale, ce n'est pas moi qui l'ai perdue, avait expliqué celui qui lorgnait un 101e titre en carrière à l'époque. Il a un peu mieux joué quand il l'a fallu". Voilà pour l'adoubement. La confirmation est venue plus tard quand au Masters il a dominé Roger Federer et Novak Djokovic en poules pour atteindre la finale, perdue contre Stefanos Tsitsipas.

Dominic ThiemGetty Images

Reste que face à Nadal, Thiem souffre (9-4) et surtout en Majeurs (5-0). A l'US Open, la défaite avait été cruelle mais le double finaliste de Roland-Garros comptait déjà s'en servir pour la suite. "Je vais garder ce match en mémoire pour toujours, c'est certain", avait-il lâché à l'époque. Il doit s'en souvenir à l'heure de préparer son sixième quart de finale en Grand Chelem. "J'ai un bon feeling sur mes frappes, a-t-il assuré après sa démonstration contre Gaël Monfils. J'ai vraiment très bien joué, du début à la fin. C'est assez facile de dire que c'était, de loin, mon meilleur match de la quinzaine".

La marge de Nadal est moindre sur dur

Face à Nadal, Thiem n'a jamais vraiment pu toucher la victoire du doigt à Roland-Garros. Il l'avait à portée de main à l'US. Est-ce à dire qu'il a plus de chances de le dominer sur dur ? Sans doute. La marge que possède "Rafa" sur quasiment tous ses adversaires Porte d'Auteuil n'est pas la même que celle qu'il possède partout ailleurs sur le circuit. Ses coups font un peu moins mal et son lift explose moins après le rebond. Un avantage pour les joueurs au revers à une main comme Federer ou… Thiem.

"Ce sera un match très difficile. Il joue très bien, a lancé Nadal. Je l'ai vu contre Monfils, c'était du très haut niveau. […] Je sais que je dois jouer mon meilleur tennis pour avoir une chance de le battre". Un Thiem au sommet de son art physique, en confiance, peu mis en lumière et donc peu sous pression depuis le début de la quinzaine a sans aucun doute les armes pour le pousser très loin dans ses retranchements. "La victoire contre Monfils m'a donné beaucoup de confiance pour le tour suivant", a asséné l'Autrichien. Il en faudra pour battre un Nadal qui n'a pas laissé grand-chose en route. Il en faut toujours pour affronter le numéro un mondial. Ça et le sentiment que vous pouvez le faire. L'US Open 2018, Indian Wells 2019, le dernier Masters sont autant de raisons d'y croire.