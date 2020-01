Kristina Mladenovic et Timea Babos se sentent si bien à Melbourne que chaque année depuis trois ans maintenant, elles prolongent leur séjour tant qu'elles peuvent. Finalistes en 2019, titrées en 2018, la Française et la Hongroise seront encore présentes pour le dernier match du tableau du double en 2020. Les têtes de séries numéro 2 ont dominé la paire composée des soeurs Chan, Latisha et Hao-Ching, têtes de série numéro 7 en deux manches et 1h25 de jeu (7-5, 6-2) ce mercredi. Elles tenteront de remporter un troisième Grand Chelem ensemble, après l'Open d'Australie 2018 donc et Roland-Garros 2019, face à la paire tête de série numéro un, Su-Wei Hsieh et Barbora Strycova, tombeuse de Katerina Siniakova et Barbora Krejcikova (6-2, 6-3).

Vidéo - Mladenovic-Babos - Gauff-McNally : le résumé 02:50