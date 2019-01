Open d'Australie - Rafael Nadal écrase Berdych en 8e et jouera Frances Tiafoe en 1/4

Ce n'était pas une boucherie, mais cela y a fortement ressemblé. Alors que Tomas Berdych se présentait face à lui en tant qu'outsider de choix, Rafael Nadal n'a pas fait de sentiments face au Tchèque, écrabouillé en trois petites manches dimanche, en huitième de finale après 2h05 de combat. Seul au monde pendant deux manches, le n°2 mondial a réalisé une nouvelle prestation de très haut niveau sur les courts de l'Australian dans la droite lignée de son début de tournoi. Après quatre sorties, il n'a toujours pas lâché un set. Oui, Nadal est bien un candidat sérieux au titre. Ses soucis physiques du début d'année semblent derrière lui.

De retour à son meilleur niveau, le Majorquin jouera, comme lors des deux dernières saisons, les quarts de finale du premier Grand Chelem de la saison. En revanche, il n'y aura pas de retrouvailles avec Grigor Dimitrov, deux années après leur fantastique duel en demi-finale de l'édition 2017. L'Espagnol devra en découdre avec l'Américain Frances Tiafoe, la sensation de ce tournoi, pour décrocher sa place dans le dernier carré. Tiafoe, 21 ans au compteur, a lui dominé à la surprise générale le Bulgare en quatre manches quelques minutes auparavant (7-5, 7-6(6), 6-7(1), 7-5).

La tornade "Rafa"

Le match de Nadal est à découper en deux parties. Il y a eu les deux premiers actes où il a complètement haché menu son adversaire, dépassé dans tous les secteurs du jeu. Puis le dernier set où le niveau s'est équilibré. Incapable de prendre le jeu à son compte, et surtout neutralisé par le jeu de retour de l'Espagnol, Berdych a mis une heure avant de lancer la machine. Quand il a lâché les chevaux, Nadal avait déjà deux sets d'avance. Comme 2017 lors de son quart de finale perdu face à Roger Federer, le Tchèque n'a été qu'une menace fantôme. Son dernier acte a été dans la droite lignée de son tournoi : une première balle puissante et précise et un premier coup fort. Mais il n'a pas réussi à saisir sa chance.

Nadal a en effet terminé la rencontre un peu plus difficilement. Déjà en difficulté à 4-5, le vainqueur de l'édition 2009 a concédé sa deuxième balle de break du match (et de set) à 5-6. Une balle de set sauvée avec la manière avec un coup droit long de ligne dont il a le secret. Pour retrouver trace de l'autre balle de break concédée lors de ce huitième de finale, il a fallu aller à l'autre extrémité du match. Au service pour entamer le duel face au Tchèque, Nadal a sauvé une balle de break quelques minutes après le début de la rencontre. Il n'y avait pas meilleure façon pour lui de débuter. Pour Berdych, tout a changé. Après cette opportunité manquée, le 57e mondial a pris une tornade.