Rafael Nadal qualifié en finale après sa victoire contre Stefanos Tsitsipas, 6-2, 6-4, 6-0

Phénoménal Nadal ! Ce jeudi en demi-finale de l'Open d'Australie, le numéro deux mondial a livré une impressionnante démonstration de tennis pour dominer Stefanos Tsitsipas en trois manches et 1h46 de jeu (6-2, 6-4, 6-0). L'Espagnol n'a perdu que douze points derrière sa mise en jeu sur l'ensemble de la partie et n'a pas laissé la moindre chance au Grec, qui n'a pourtant pas démérité. Et toujours aucun set perdu par Rafael Nadal, qui disputera dimanche sa cinquième finale à Melbourne, la 25e en Grand Chelem. Il défiera Novak Djokovic ou Lucas Pouille.