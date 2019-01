Tsitsipas sur Nadal : "J'essaie de comprendre comment Federer a fait pour le battre"

Il aurait pu avoir la rage. Il aurait pu être en colère. Il aurait même pu être révolté par le scénario d’un match où il n’a jamais eu son mot à dire. Mais Stefanos Tsitsipas n’était rien de tout cela ce jeudi. Sidéré, voilà sûrement l’expression qui colle le mieux à ses sentiments si particuliers.

Pour sa première demi-finale en Grand Chelem, après avoir écarté Roger Federer en huitième, le jeune Grec espérait s’offrir un autre monstre sacré pour accéder en finale. Rafael Nadal. Sur dur. Vu les qualités intrinsèques du protégé de Patrick Mouratoglou, il avait sûrement quelques armes à faire valoir face à l’Espagnol, éloigné de sa surface favorite. Mais ça, c’était avant le match.

Dès la première balle, Tsitsipas a sans doute saisi le fossé ou plutôt le gouffre qui le séparait encore d’un des plus grands joueurs de l’histoire. "Ce n'est pas du tout la manière dont je voulais quitter ce tournoi. Je voulais au moins me battre, pas juste partir avec six jeux…" a-t-il lâché, déçu de quitter Melbourne dans l’ombre imposante de son concurrent plutôt qu’en pleine lumière, comme il l’avait rêvé.

Cette demie fut une boucherie. Causée par un seul homme : Rafael Nadal. N'allez pas dire au Grec qu’il aurait pu mieux faire. C’est faux. Ce Nadal-là était intouchable. Alors, face aux micros, Tsitsipas n’a pas cherché à tourner autour du pot : "Honnêtement, je ne sais pas quoi tirer de positif de ce match, a-t-il expliqué en conférence de presse, comme désarçonné par la violence des coups qu’il venait de subir. Peut-être le second set où j’ai été proche de lui mais…".

Vidéo - Un grand Nadal a submergé Tsitsipas : le best of d'une démonstration 03:02

" J’ai eu l’impression que c’était une toute autre dimension du tennis "

Effectivement, le carnage fut moins net dans la seconde manche, en tout cas au tableau d’affichage. Car Tsitsipas a vite compris qu’il n’y avait rien à faire. "Il m’a surpris, affirme celui qui avait pourtant déjà croisé le fer - et perdu, déjà - avec Nadal. Son service n'est pas le plus puissant du circuit, mais il m'a gêné et je n'ai jamais été proche de le breaker, il est très agressif du fond du court ". Stat éloquente, le service moyen de Nadal en première balle n’était finalement que 3 km/h en dessous de celui du Grec (186 contre 183 km/h). Mieux, il n’a perdu que douze points sur son service sur l’ensemble du match. Un par jeu en moyenne…

Malgré tout, le jeune Grec a tenté, quand même, d’analyser les raisons de ce massacre tennistique. "Il ne vous donne aucun rythme. Il joue juste complètement différemment des autres joueurs. Il a cette capacité, ce talent, qu’aucun n’autre a. Je n’ai jamais vu un joueur comme ça. Il vous fait mal jouer. Ouais, c’est définitivement un talent" a-t-il expliqué. En soi, la phrase peut s’appliquer aussi à Roger Federer ou Novak Djokovic, vaches sacrées d’un circuit toujours confisqué par le trio. Mais, avec Nadal, Tsitsipas a eu l’impression d’apprendre ou plutôt de découvrir un nouveau sport.

Vidéo - Un coup de fusil qui contourne le filet flashé à 149 km/h : "Rafale" Nadal a régalé 00:42

"J’essaie de comprendre comment Federer a fait pour le battre. On a un style de jeu similaire. Mais, vraiment, j’essaie de comprendre parce que je n’ai pas envie de perdre dix fois contre Rafa" a-t-il expliqué. "Ce n’était pas du tennis à proprement parler, en tout cas pas celui que j’ai pratiqué sur les matches précédents. J’ai eu l’impression que c’était une toute autre dimension du tennis" a-t-il soufflé, comme émerveillé mais aussi terrifié par une telle entreprise de démolition.

Après sa démonstration, au micro de John McEnroe, le monstre Nadal redevenu le poli Rafa avait expliqué "espérer l’affronter à nouveau dans les années qui viennent". Ce jeudi, pas sûr que le brillant Grec soit très chaud.