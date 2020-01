Des combats, Rafael Nadal en a disputé quelques-uns durant sa longue carrière. Des combats, le taureau de Manacor en a gagné. Beaucoup. Il en a perdu aussi, parfois. Ce fut le cas ce mercredi soir à Melbourne. En quart de finale de l'Open d'Australie, le numéro 1 mondial s'est incliné au terme d'un magnifique bras de fer face à Dominic Thiem. Mais plus que sa défaite, en quatre sets (7-6, 7-6, 4-6, 7-6), c'est le succès de l'Autrichien que l'Espagnol a tenu à saluer en conférence de presse.

En Grand Chelem, de New York à Paris, Rafael Nadal avait constamment eu le dernier mot face à Dominic Thiem. Son revers austral est une première dans sa carrière. Et, si ça n'efface pas les regrets, la qualité du tennis déployée par l'Autrichien aide grandement à avaler la pilule. "On a joué un très bon match et produit un bon niveau de tennis, a-t-il tenu à souligner d'entrée. Il a très bien joué aussi il me semble, non ? Il s'est montré très agressif et a réussi de grands coups. Même quand il s'est retrouvé en difficulté, il a été capable de jouer de grands coups. Rien d'autre à dire. Bien joué de sa part."

Vidéo - Thiem - Nadal : Le résumé 02:59

Nadal battu, Nadal pas déçu ? Un peu, quand même. Parce que laisser filer une demi-finale de Grand Chelem en perdant trois jeux décisifs, ça laisse forcément un petit goût amer dans la bouche. "Il aurait fallu que je gagne un tie-break, a-t-il acquiescé. Mais c'est ainsi. Les choses ne vont pas toujours dans votre sens. J'ai eu une balle de set sur mon service dans la première manche. C'était un moment très important. Derrière ça, je n'ai pas joué un bon tie-break. (…) Au tour précédent, j'ai gagné deux jeux décisifs face à Nick Kyrgios. Aujourd'hui, je n'ai pas d'explication quant à ces deux tie-breaks perdus. Sans doute a-t-il mieux joué que moi. C'est en général la raison pour laquelle vous gagnez ou perdez les jeux décisifs", a-t-il analysé, sourcil froncé et moue fataliste.

" La bonne attitude durant la partie "

En substance, Rafael Nadal n'a pas grand-chose à regretter. Sinon des détails. "Honnêtement, je pense que je n'ai pas joué un mauvais match, vraiment pas. J'ai eu la bonne attitude pendant toute la partie. Je suis resté positif et ai fait preuve d'un esprit de combattant… Mon tennis n'était pas mal mais c'est dur de jouer face à lui."

Même si son langage corporel a parfois laissé augurer du contraire durant les 250 minutes qu'a duré ce quart de finale, Rafael Nadal n'a pas été frustré par Dominic Thiem. Pas une fois, l'Espagnol ne s'est senti lâcher le match. Pas de chance, l'Autrichien était au moins aussi concentré que lui. "Je pense qu'il a produit un tennis de qualité, a confirmé Nadal. On est un peu pareils en termes de caractère. J'aime son attitude. Sans doute aime-t-il la mienne également (sourire)." Le style Nadal a fait des petits. Et l'élève, cette fois au moins, a dépassé le maître.