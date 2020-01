Plus c’est long, plus c’est bon. Fabio Fognini aime décidément faire durer le plaisir dans ce début d’Open d’Australie. Après avoir remonté deux sets de handicap face à Reilly Opelka lors de son entrée en lice, l’Italien a mercredi empêché in extremis le retour de son adversaire Jordan Thompson au bout du super tie-break (7-6, 6-1, 3-6, 4-6, 7-6) après plus de quatre heures de combat (4h05 précisément). Au prochain tour, une nouvelle bataille l’attend vraisemblablement contre l’Argentin Guido Pella.

Il est désormais bien habitué aux conditions de jeu à Melbourne. En trois jours, Fabio Fognini a passé plus de sept heures et demie à batailler. Des efforts tout sauf vains puisque l’Italien, tête de série numéro 12 du tournoi, est toujours en vie et pourra, jeudi, enfin profiter d’un jour de repos bien mérité. Mais s’il s’en est sorti, il a décidément l’art de se compliquer la vie. Après deux sets bien maîtrisés, il a perdu le fil, permettant à son adversaire australien de croire en son étoile, poussé par un public acquis à sa cause.

Dans le cinquième et dernier acte, Fognini a repris son destin en main, obtenant même plusieurs balles de break, puis des balles de match à 5-4 sur le service adverse. Dans l’ambiance électrique de la Margaret Court Arena, Jordan Thompson s’est battu comme un lion pour les sauver et obtenir finalement le droit de jouer un super tie-break décisif. Mais l’Italien n’a pas tremblé, se permettant même de conclure d’une ultime fulgurance en revers le long de la ligne (son 70e coup gagnant !), 10 points à 5. Une certaine idée de la classe à l’italienne.