De New York à Melbourne, la même punition pour Garcia

Les tournois du Grand Chelem se suivent et se ressemblent pour Caroline Garcia. Mercredi au deuxième tour de l'Open d'Australie, la 46e mondiale a été éliminée en trois manches (1-6, 6-1, 6-3) par la Tunisienne Ons Jabeur (78e) qui l'avait déjà battue au premier tour du dernier US Open.

Tout avait pourtant bien commencé pour l'ancienne numéro 4 mondiale, qui n'a eu besoin que de 24 minutes pour remporter la première manche malgré le vent. Mais la Française de 26 ans a soudainement perdu confiance au service pour laisser Jabeur égaliser à un set partout.

Vidéo - Garcia - Jabeur : le résumé 02:46

Garcia a encore perdu deux fois sa mise en jeu, coup sur coup, dans la dernière manche et s'est agacée au fil de la rencontre. Elle n'a plus passé le 2e tour d'un tournoi du Grand Chelem depuis l'Open d'Australie l'an dernier, où elle avait perdu au 3e tour. Jabeur affrontera la Danoise Caroline Wozniacki (36e), ancienne N.1 mondiale et titrée à Melbourne en 2018, pour une place en 8es de finale.