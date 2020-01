Djokovic lâche un set mais ne tremble pas

Il aura connu des entrées en matière plus simples, mais le tenant du titre est au 2e tour. Pour son entrée en lice à l'Open d'Australie, Novak Djokovic a eu quelques difficultés à disposer de son adversaire Jan-Lennard Struff, 37e mondial, mais s'est finalement imposé en 4 sets (7-6(5), 6-2, 2-6, 6-1). Le Serbe a bien entamé son chemin vers un 8e titre à Melbourne et signé ce lundi la 900e victoire de sa carrière sur le circuit.

Malgré sa série de six victoires en six matches lors de l'ATP Cup, le numéro 2 mondial n'était pas des plus sereins, lundi, sur le court de la Rod Laver Arena. Grand favori à sa propre succession, Novak Djokovic a été chahuté d'entrée de match par son adversaire. Gros serveur, l'Allemand de 29 ans a de suite poussé le Serbe dans un tie break dès la première manche. Jeu décisif qu'il a même failli remporter après avoir concédé deux mini-breaks.

Un Djokovic sur courant alternatif

Ce premier set laissait à penser que l'ancien numéro 1 mondial n'aurait qu'à remettre un coup d'accélérateur quand il souhaiterait prendre les devants, chose faite en breakant d'entrée de deuxième set. Mais les petits relâchements de Djokovic se sont avérés plus nombreux. A l'image du dernier jeu du de la troisième manche, où il a complètement craqué en envoyant trois double-fautes dans le même jeu pour offrir le 3e set sur un plateau à Struff (6-2).

Malgré ces errements inhabituels de la part du septuple vainqueur du tournoi, la logique a été respectée. Les 13 aces de Jan-Lennard Struff n'ont pas suffi à compenser ses 7 double fautes et son faible pourcentage de points gagnés derrière sa seconde balle (41%). L'Allemand s'est bien battu et a certainement mérité de prendre un set au Serbe après l'avoir breaké quatre fois sur cinq possibles au total. Une statistique dont peu de joueurs sur le circuit peuvent se vanter.

Mais Djoko reste Djoko. Et quand il a fallu trouver les ressources pour éteindre tout espoir naissant dans la tête de son adversaire, son mental de champion est ressorti. Avec plus de deux heures passées sur le court (2h16), Djokovic s'est offert une mise en jambes sans doute plus tumultueuse que prévu, mais qui ne devrait pas l'inquiéter plus que ça. Engagé dans une période où il a déjà engrangé pas mal de confiance après ses succès face à Daniil Medvedev et Rafael Nadal lors de l'ATP Cup, Djokovic a confirmé qu'il était dans une bulle de sécurité. Le n°2 mondial attend désormais son adversaire pour le deuxième tour, pour peu que la pluie ne retarde pas indéfiniment tous les matches de cet Open d'Australie placé sous le signe des aléas climatiques.